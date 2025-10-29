UP Rains: यूपी के इस इलाके में दो दिन होगी भारी बारिश, बिजली कड़कने की भी चेतावनी; जानें अन्य राज्यों का हाल

संक्षेप: UP Rain, Weather Update: उत्तर भारत में ठंड दस्तक देने लगी है। इस बीच, पूर्वी यूपी में अगले दो दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, चक्रवाती तूफान की वजह से दक्षिण और पूर्वी भारत में कई जगह बारिश का अलर्ट है।

UP Weather 29 October, UP Rain, Cyclone Montha Updates: दिवाली का त्योहार जा चुका है और अब ठंड दस्तक देने को तैयार है। उत्तर भारत में तापमान में कमी आने लगी है। इस बीच, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 30-31 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, चक्रवाती तूफान मोंथा की बात करें तो अब वह कमजोर होकर एक गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है, जिससे ओडिशा, बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को राहत मिली है। यह तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे तेलंगाना के ऊपर केंद्रित है। पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर एक दबाव का क्षेत्र बना है। इन सबकी वजह से 29 अक्टूबर को तेलंगाना में अलग अलग गहों पर भारी बारिश, 29 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, विदर्भ, मराठवाड़ा, 30 और 31 अक्टूबर को बिहार, 31 अक्टूबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 29-31 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश होगी।

दक्षिण भारत की बात करें तो 29 अक्टूबर को केरल, माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तथा 29-30 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ अधिकांश/कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। 29 अक्टूबर को तेलंगाना में कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। 29 अक्टूबर को केरल और माहे, लक्षद्वीप में तथा 29 और 30 अक्टूबर को तेलंगाना में बिजली और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 29 और 30 अक्टूबर को तमिलनाडु और रायलसीमा में, 29 को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और 29-31 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में बिजली व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

पूर्वी और मध्य भारत 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय इलाकों में, 30-31 को बिहार और झारखंड में बहुत भारी बारिश होगी। पश्चिमी भारत की बात करें तो 29 अक्टूबर से एक नवंबर के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान गुजरात में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ भारी बरसात की संभावना है। 29 अक्टूबर को मराठवाड़ा में, 29-31 अक्टूबर के दौरान सौराष्ट्र, कच्छ में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान गुजरात में बिजली के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

उत्तर-पूर्वी भारत की बात करें तो 31 अक्टूबर से एक नवंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में और एक नवंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बरसात की संभावना है। 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक इस इलाके में बिजली कड़कने के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है।