UP Rains: आ रहा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यूपी में होगी भारी बारिश, इन राज्यों में गिरेंगे ओले

UP Rains, Weather Update 2 October: उत्तर भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाला है, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आएगा। यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा ओले भी गिरेंगे।

UP Rain, Weather Update 2 October: पश्चिम मध्य और आसपास के उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव के प्रभाव के कारण, आज दो अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तीन व चार अक्टूबर को बिहार में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। इसके अलावा, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पांच से सात अक्टूबर के दौरान उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश लाने वाला है। यह छह अक्टूबर को चरम पर होगा। इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तीन से पांच अक्टूबर यानी कि तीन दिनों तक बहुत भारी बरसात होगी। वहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में पांच और छह अक्टूबर को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छह अक्टूबर को अलग-अलग जगहों पर ओले गिरेंगे।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा में दो अक्टूबर, बिहार में तीन और चार अक्टूबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। विदर्भ में दो अक्टूबर, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दो से चार अक्टूबर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो से छह अक्टूबर, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड में दो से पांच अक्टूबर, बिहार में दो से सात अक्टूबर, ओडिशा से सात अक्टूबर, ओडिशा में दो और तीन अक्टूबर को अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश व कई इलाकों में भारी बारिश होने वाली है। गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में दो व तीन अक्टूबर, पूर्वी मध्य प्रदेश में तीन अक्टूबर, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तीन से पांच अक्टूबर, बिहार में दो से पांच अक्टूबर को अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश की संभावना है।

उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हफ्ते के दौरान पांच व छह अक्टूबर को छोड़कर कई जगहों पर अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। असम, मेघालय में हफ्ते के दौरान छह और सात अक्टूबर को छोड़कर व तीन अक्टूबर को असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में दो अक्टूबर को अलग-अलग जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। तमिलनाडु में दो से पांच अक्टूबर, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में दो और तीन अक्टूबर को कई इलाकों में दो अक्टूबर को यनम में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में दो व तीन अक्टूबर को तेज सतही हवाएं चलने वाली हैं।

यूपी समेत उत्तर भारत का हाल... उत्तर भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में चार अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत में दो से चार अक्टूबर तक अलग-अलग बिखरी हुई बारिश और उसके बाद पांच से आठ अक्टूबर तक तूफान और बिजली के साथ व्यापक से व्यापक बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में पांच से सात अक्टूबर, पूर्वी उत्तराखंड में दो, छह और सात अक्टूबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छह और सात अक्टूबर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो से पांच अक्टूबर, पश्चिमी राजस्थान में पांच और छह अक्टूबर, पूर्वी राजस्थान में छह अक्टूबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी।