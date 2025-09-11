UP Rains: यूपी के इस इलाके में इन तीन दिन होगी भारी बारिश, जानें अन्य राज्यों का भी हाल

UP Weather, IMD Rainfall Alert: मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11, 15, 16 सितंबर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर में भारी बारिश होगी। वहीं, हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 सितंबर, उत्तराखंड में 12-16 सितंबर को अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने वाली है।

UP Rains, Weather Update 11 September: देशभर के विभिन्न राज्यों में बारिश का दौर जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक बादल बरस रहे हैं। उत्तर भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में तीन दिन- 11, 15 और 16 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 11 सितंबर को बिहार में, 13 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 13 और 14 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, 12-15 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, 13-15 सितंबर के दौरान असम, मेघालय में भारी से बहुत भारी होने की संभावना है। साथ ही, पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 12-14 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र में बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है।

उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो 11-17 सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 11-16 सितंबर तक नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकांश जगहों पर भारी बारिश होने वाली है। 12-15 सितंबर तक नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 13 और 14 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, 13-15 सितंबर तक असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश होगी।