UP Rains: यूपी के इस इलाके में इन चार दिन होगी झमाझम बारिश, जानें अन्य राज्यों का भी हाल

UP Rains, Weather Update: पूर्वी उत्तर भारत में आने वाले दिनों में बारिश जारी रहने वाली है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11, 12, 15 और 16 सितंबर को बरसात होगी। वहीं, बिहार में भी 10-14 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 04:42 PM
UP Rain, Weather Update 10 September: देशभर में मॉनसून का दूसरा फेज चल रहा है। कुछ दिनों बाद बरसात में कमी आ जाएगी, लेकिन अभी कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में चार दिन- 11, 12, 15 और 16 सितंबर को झमाझम बारिश होने वाली है। इसके अलावा, मौसम विभाग ने बताया है कि 10 और 13 सितंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 11 तारीख को ओडिशा, 12-16 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, 13-16 सितंबर के दौरान असम, मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, अगले चार से पांच दिनों के दौरान पूर्वी भारत में भारी बरसात होने का अलर्ट है। वहीं, 13-16 सितंबर के दौरान महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 10-16 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। 12-16 सितंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 13-16 सितंबर के दौरान असम, मेघालय में बहुत भारी बरसात होगी।

पूर्व और मध्य भारत की बात करें तो 10 सितंबर को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 10 और 11 सितंबर को अंडमान और निकोबार, पूर्वी मध्य प्रदेश में 10-14 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, बिहार में, 10-15 सितंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 11 को झारखंड, 12 से 14 सितंबर के दौरान विदर्भ, 11 को झारखंड, 12-14 को विदर्भ, 11 और 12 सितंबर को ओडिशा में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

वहीं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 11, 12, 15, 16 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 12 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 13 को जम्मू कश्मीर, 13 और 14 को हिमाचल प्रदेश, 12-15 सितंबर को उत्तराखंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

