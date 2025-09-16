UP rain with thunder and lightning Orange alert issued in many districts UP Rain: यूपी में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: यूपी में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Rain: यूपी में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में मध्यम वर्षा देखने को मिली। वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं, कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 16 Sep 2025 03:50 PM
UP Rain: यूपी में गरज-चमक के साथ भारी बारिश, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

यूपी के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में बारिश हुई। पूर्वांचल के अधिकांश हिस्सों में मध्यम वर्षा देखने को मिली। वैज्ञानिकों की मानें तो आने वाले दिनों भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं, बारिश को देखते हुए कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग ने बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानगंज, प्रतापगढ़, अंबेडकरनगर, गोरखपुर, आजमगढ़ और जौनपुर के आस-पास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हाथरस, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, झांसी, महोबा,ललितपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वारामसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर और कुशीनगर के आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इन सभी जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। यहां तक कि मेघगर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है।

श्रावस्ती में राप्ती के जलस्तर में बढ़ोत्तरी से बाढ़ का खतरा

उधर, श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण श्रावस्ती और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश है। राप्ती बैराज पर जलस्तर खतरे के लाल निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राप्ती बैराज पर खतरे का लाल निशान 127.70 मीटर पर है, जबकि वर्तमान जलस्तर 128.35 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर है। जलस्तर में इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बैराज से सटे आसपास के गांवों के लोग सहमे हुए हैं। वहीं, ग्रामीणों ने बताया कि अगर बारिश जारी रही और जलस्तर में और वृद्धि हुई तो उनके घरों और खेतों में पानी घुस सकता है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होगा। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सहायता और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

