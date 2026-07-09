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UP Rain: सावधान! यूपी के इस इलाके में दो दिन होगी मूसलाधार बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Rain, Weather Update 9 July IMD Forecast: देशभर में भारी बारिश हो रही है। दिल्ली-एनसीआर से मुंबई तक बरसात का दौर जारी है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

UP Rain: सावधान! यूपी के इस इलाके में दो दिन होगी मूसलाधार बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

UP Rain, Weather Update 9 July, IMD Rainfall Alert: उत्तर भारत समेत देशभर में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। इसकी वजह से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, मॉनसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के भी बचे हुए हिस्सों में पहुंच गया, जिससे अब यह पूरे देशभर में फैल गया है। इसके अलावा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बने कम दबाव के क्षेत्र के असर की वजह से 9 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 9-10 जुलाई दो दिन, उत्तराखंड में बहुत भारी बरसात होने वाली है। हालांकि, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी। वहीं दक्षिण भारत में कल से भारी बारिश से राहत मिल जाएगी।

उत्तर भारत की बात करें तो 9-12 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 9-15 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है। 9-10 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 9-11 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 9-13 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होगी। 13-15 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कहीं-कहीं बारिश होगी। 9-15 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, 11-15 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 12-15 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14-15 जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी में बारिश होगी। मौसम विभाग ने गुरुवार दोपहर यह जानकारी दी कि अगले छह घंटों में बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल और स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक से दो स्थानों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है।

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जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश में बरसात की चेतावनी

इसके अलावा, 9-15 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। 9 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट है। 9-15 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, 9 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 9-10 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 9 जुलाई, पूर्वी मध्य प्रदेश में 9-10 जुलाई, 15 जुलाई, विदर्भ में 9 जुलाई और 14-15 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ में 9 जुलाई और 13-15 जुलाई के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 10-15 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 11-14 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 10-13 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ में 10-12 जुलाई के दौरान बारिश की संभावना है।

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अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा में भी भारी बारिश

वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9-11 जुलाई के दौरान, 15 जुलाई को कहीं कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है। झारखंड में 9-11 जुलाई के दौरान, बिहार में 9 जुलाई और 12-15 जुलाई के दौरान, ओडिशा में 9-15 जुलाई के दौरान बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 12-14 जुलाई के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9-15 जुलाई के दौरान, झारखंड में 12-15 जुलाई के दौरान, बिहार में 10-11 जुलाई को बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 9-10 जुलाई, 13-15 जुलाई, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9-15 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में 11-12 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 9-13 जुलाई के दौरान आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में 11-15 जुलाई के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 9-11 जुलाई को कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। साथ ही, अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में 9-10 जुलाई के दौरान कहीं कहीं बहुत भारी बरसात होगी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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