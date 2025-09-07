UP Rain Weather Update 7 September UP Barish Weather Forecast IMD Rainfall Alert Rajasthan Gujarat UP Rain: यूपी में इन तीन दिन होगी भारी बारिश, IMD की चेतावनी; जानें अन्य राज्यों का हाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Rain Weather Update 7 September UP Barish Weather Forecast IMD Rainfall Alert Rajasthan Gujarat

UP Rain: यूपी में इन तीन दिन होगी भारी बारिश, IMD की चेतावनी; जानें अन्य राज्यों का हाल

UP Rain, Weather Update 7 September: यूपी में 11-13 सितंबर यानी कि तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, जम्मू, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी बरसात होगी।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 03:05 PM
UP Rain, Weather Update 7 September: देशभर में मॉनसून का दूसरा फेज चल रहा है। आने वाले दिनों में मॉनसून की वापसी होने लगेगी, इससे पहले जमकर बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत तक भारी बरसात हो रही है। उत्तर प्रदेश में 11-13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, उत्तरी गुजरात और उससे सटे दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर दबाव की वजह से आठ सितंबर तक राजस्थान और गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। सात सितंबर को उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र व कच्छ में असाधारण रूप से भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो सात सितंबर को जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश के साथ, सात, 8 और 13 सितंबर को उत्तराखंड, 12 और 13 सितंबर को उत्तर प्रदेश, 11-13 तारीख के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होने वाली है।

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो 7, 8, 10 और 13 सितंबर को ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी बारिश, 11-12 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। सात तारीख को पश्चिमी मध्य प्रदेश, 7, 8, 13 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 11 और 12 सितंबर को विदर्भ, सात और 10-13 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़, 7-13 सितंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 9-11 सितंबर के दौरान बिहार में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 7, 10, 11 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सात और 10 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। 11-13 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, अरुााचल प्रदेश, 12, 13 सितंबर को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है।

