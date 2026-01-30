UP Rain: ठंड की वापसी के बीच यूपी के इस इलाके में दो दिन होगी बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

संक्षेप: UP Rain, IMD Weather Update 30 January: पहाड़ राज्यों में हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड की वापसी हो गई है। इस बीच, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और दो फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

UP Rain, Weather Update 30 January: पहाड़ी राज्यों में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है। ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बीच, मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में एक और दो फरवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही, मौसम विभाग ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लगातार प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 31 जनवरी से तीन फरवरी तक छिटपुट से काफी व्यापक हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और उत्तर पश्चिम भारत के सटे मैदानी इलाकों और मध्य भारत में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश होने के संकेत हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके बाद एक तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 5-7 फरवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में दस्तक दे सकता है। इसके अलावा, उत्तर भारत और उससे सटे मध्य भारत में एक फरवरी तक कुछ जगहों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 31 जनवरी से दो फरवरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में एक फरवरी, उत्तराखंड में एक से तीन फरवरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और दो फरवरी, राजस्थान में 31 जनवरी, एक फरवरी के दौरान बारिश होने का अलर्ट है। इसके अलावा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी। अरुणाचल प्रदेश में 30 जनवरी, पूर्व उत्तराखंड में दो फरवरी, पूर्व मध्य प्रदेश में दो एवं तीन फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 31 जनवरी और पूर्व राजस्थान में 31 जनवरी और एक फरवरी को कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।