Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Rain: बदलने वाला है मौसम का मिजाज, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

Apr 26, 2026 03:44 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

UP Rain, Weather Update 26 April: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत देने वाली खबर सामने आई है। 28 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

UP Rain: बदलने वाला है मौसम का मिजाज, यूपी समेत इन राज्यों में होगी बारिश; भीषण गर्मी से मिलेगी राहत

UP Rain, Weather Update 26 April: उत्तर भारत में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तो पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि प्रयागराज में तापमान 45 डिग्री के आसपास है। इसके अलावा, दिल्ली, बिहार, पंजाब आदि जैसे राज्यों में भी भीषण गर्मी पड़ रही। अगले तीन दिनों तक उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव चलने का अनुमान है। इसके बाद कई राज्यों में बारिश होगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ व्यापक स्तर पर बारिश होने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। अगले एक हफ्ते के दौरान पूर्वी भारत में 28 अप्रैल से दो मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत में, 27-30 अप्रैल के बीच मध्य भारत में और 28 से 30 अप्रैल के बीच दक्षिण भारत में भी गरज की संभावना है।

उत्तर भारत के मौसम का क्या हाल?

उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 27 और 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल के दौरान और उत्तराखंड में 28 अप्रैल से दो मई के दौरान में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी के साथ गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 27 अप्रैल से दो मई के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में 28 अप्रैल से दो मई के दौरान, राजस्थान में 26 से 29 अप्रैल के दौरान बारिश, तेज हवाएं, बिजली कड़कने वाली है। वहीं, 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 28-29 अप्रैल को छिटपुट ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

यहां बहुत भारी बारिश का अलर्ट

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 26 से 30 अप्रैल के दौरान तेज हवाएं, मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है। 26 अप्रैल से दो मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मैघालय में, 26 अप्रैल से एक मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। वहीं, 27 अप्रैल और 30 अप्रैल से दो मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 27 से 30 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
UP Rain UP Weather Rain Alert अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।