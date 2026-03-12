Hindustan Hindi News
UP Rain: गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है मौसम का हाल, इन दो दिन होगी बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

Mar 12, 2026 02:52 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
UP Rain, Weather Update 12 March: उत्तर प्रदेश में अभी गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यूपी में 15 व 16 मार्च को बारिश होने वाली है। इसके अलावा, बिजली भी कड़क सकती है। जानिए अन्य राज्यों में मौसम का हाल...

UP Rain: गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश में बदलने वाला है मौसम का हाल, इन दो दिन होगी बारिश, जानें अन्य राज्यों का हाल

UP Rain, Weather Update 12 March: देशभर में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि गुजरात और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में 12 और 13 मार्च को हीटवेव चलने वाली है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी गर्मी पड़ रही है। इस बीच, मौसम विभाग ने बताया है कि यूपी में दो दिन बारिश होगी। वहीं, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 12 और 13 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 12 से 14 मार्च के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 16 और 17 मार्च, अरुणाचल प्रदेश में 13 मार्च को कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी।

वहीं, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 और 14 मार्च के दौरान और उससे सटे मैदानी इलाकों में 15 व 16 मार्च को छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा, मध्य भारत में 14 और 16 मार्च को तथा पूर्वी भारत में 15 से 17 मार्च के दौरान छिटपुट गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 15 और 16 मार्च को, राजस्थान में 14 और 15 मार्च को गरज व बिजली के साथ बारिश होगी। वहीं, पंजाब में 12, 14 और 17 मार्च, हरियाणा, चंडीगढ़ में 15-17 मार्च को हल्की बारिश का अलर्ट है। 12 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी की संभावना है। 14 मार्च को भी बरसात होगी।

पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 12 से 18 मार्च के दौरान पूर्वोत्तर भारत में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 13 से 15 मार्च के दौरान, असम, मेघालय में 12 से 15 मार्च के दौरान और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 13 मार्च को 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 12 से 15 मार्च के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर भारी बरसात का अलर्ट है।

पूर्वी व मध्य भारत क बात करें तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 13 से 16 मार्च के दौरान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 15 मार्च को, पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 और 16 मार्च को, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 12-16 मार्च के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों में और बिहार में 12 व 15-17 मार्च के दौरान, ओडिशा में 12, 15 और 16 मार्च को गरज, बिजली और 30-50 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी व बारिश होगी।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

