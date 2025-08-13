up rain weather deteriorated in rivers overflowed there will be heavy rain in these districts today UP Rain: यूपी में बिगड़ा मौसम, नदियां उफनाई; आज इन जिलों में होगी भारी बारिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup rain weather deteriorated in rivers overflowed there will be heavy rain in these districts today

UP Rain: यूपी में बिगड़ा मौसम, नदियां उफनाई; आज इन जिलों में होगी भारी बारिश

बरेली में मंगलवार सुबह 8 बजे रामगंगा का जलस्तर 161.010 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जिले में खतरे का स्तर 163.070 मीटर है। मीरगंज के 16 गांव में खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई हैं। कई संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से 59 सेमी ऊपर है, जिले के 36 गांव प्रभावित हैं।

Ajay Singh संवाददाता, लखनऊ/ आगराWed, 13 Aug 2025 07:39 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain: यूपी में बिगड़ा मौसम, नदियां उफनाई; आज इन जिलों में होगी भारी बारिश

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से हालात बेकाबू हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश लखीमपुर खीरी में दर्ज की गई है, जहां 120 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा, अयोध्या और गोंडा समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। वहीं कई जगह नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बरेली, पीलीभीत और आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर,जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है।

बरेली में मंगलवार सुबह आठ बजे रामगंगा का जलस्तर 161.010 मीटर रिकॉर्ड किया गया। जिले में खतरे का स्तर 163.070 मीटर है। मीरगंज के 16 गांव में खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई हैं। कई संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से 59 सेमी ऊपर है, जिले के 36 गांव प्रभावित हैं। गढ़िया रंगीन-हजरतपुर मार्ग पर तीन फिट से ज्यादा पानी होने से चार दिनों से रास्ता बंद है।

ये भी पढ़ें:डेमोग्राफी बदलने के लिए 15 साल से ऐक्टिव था छांगुर, जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा

पिछले 24 घंटों के दौरान खीरी-लखीमपुर में 120 मिमी, अयोध्या में 110 मिमी, कर्नलगंज (गोंडा) में 60 मिमी, फतेहपुर तहसील (बाराबंकी) में 60 गोंडा सीडब्ल्यूसी (गोंडा) में 50 मिमी बारिश हुई है। लखनऊ के हनुमान सेतु में 50 व अलीगंज में भी 50 मिमी वर्षा दर्ज की गई। अब तक पश्चिमी यूपी में 31% अधिक 537.5 मिमी बारिश हुई है। वहीं पूरे यूपी में औसतन 492.1 मिमी बारिश हुई हुई, जो सामान्य से 10%अधिक है।

ये भी पढ़ें:बायोमेट्रिक हाजिरी, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन; सामूहिक विवाह में बदलेगा बहुत कुछ

एनसीआर और ब्रज में पूरे हफ्ते बारिश के आसार

एनसीआर समेत ब्रज में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अगस्त तक बादल छाए रहेंगे व बीच-बीच में रिमझिम बारिश गरज-चमक संग बौछारें पड़ती रहेंगी। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त को आगरा-दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान करीब 34 और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री के आसपास रहेगा। 14 अगस्त को भी आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी मौसम मेहरबान रहेगा।

UP Rain UP Weather Heavy Rain In UP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |