UP Rain: यूपी के 40 से अधिक जिलों में बारिश का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बरसेंगे बदरा

यूपी में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी यूपी में मॉनसून सक्रिय रहा। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं, पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं बदरा बरसे। हालांकि कल यानि 5 सितंबर को 40 से अधिक जिलों में बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक 5 सितंबर को लखीमपुर खीरी, सीतापुर, भदोही, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संतकबीरनगर, गोरखपुर, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज और अलीगढ़ समेत आसपास के एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं, हाथरस, एटा, मैनपुरी, औरैया, जालौन, महोबा, हमीरपुर और इसके आसपास के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का अनुमान है। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, झांसी और ललितपुर के लगभग सभी स्थानों पर बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 8 सितंबर तक कोई चेतवानी नहीं जारी की है।

अगले पांच दिन बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 5 को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावाना है। वहीं, 6 से लेकर 9 तक कुछ स्थानों पर बारिश होगी। वहीं, लखनऊ में 5 सितंबर को दिन के समय आंशिक रूप सेबादल छाए रहेंगे। तेज हवाएं चलेंगी। वहीं कभी-कभार बूंदाबांदी भी हो सकती है।