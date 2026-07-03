UP Rain: यूपी के कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, मॉनसून कब पकड़ेगा रफ्तार? मौसम विभाग का अलर्ट
UP Rain: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों के बाद प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में घनघोर बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। अभी अगले तीन दिन तक मॉनसून थोड़ा रूठा रहेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन बारिश का सिलसिला छिटपुट रह जाएगा लेकिन इसके बाद कई जिलों में भीषण बारिश का पूर्वानुमान है। बताया जा रहा है कि नया सिस्टम सक्रिय होने प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है।
मॉनसून ने राज्य के कई हिस्सों को तरबतर कर दिया है, लेकिन अब अगले तीन दिनों तक मानसून की रफ्तार पर आंशिक ब्रेक लग सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शांति एक बड़े बदलाव से ठीक पहले की है। उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी (उत्तरी उड़ीसा तट के पास) में एक नया निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय हो चुका है। यह सिस्टम अगले दो से तीन दिनों में और मजबूत होकर उत्तर भारत की ओर बढ़ेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश आफत बन सकती है।
अमौसी स्थित उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड मौसम मुख्यालय के मुताबिक, प्रदेश में 30 जून को मॉनसून के दस्तक देने के बाद इसने तेजी से प्रगति की और 2 जुलाई तक पूरे राज्य को अपनी जद में ले लिया। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर सिस्टम के कारण मौसमी द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसक गई है। इसके अलावा राज्य में इस समय कोई अन्य मजबूत मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, आगामी तीन दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और उससे सटे कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में मानसूनी गतिविधियां काफी सीमित रहेंगी। बारिश थमने की वजह से दिन के तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होगी और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके तुरंत बाद, नया सिस्टम सक्रिय होते ही प्रादेशिक मॉनसून की तीव्रता बढ़ जाएगी।
कानपुर में 99.8 मिमी बरसे बादल
बीते 24 घंटों में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मानसून जमकर बरसा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कानपुर ऑब्जर्वेटरी केंद्र पर रिकॉर्ड 99.8 मिमी भारी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिम यूपी से लेकर बुंदेलखंड और तराई के जिलों में भी कई जगह भारी बारिश हुई। मेरठ के मवाना में 86.0 मिमी, बदायूं के सहसवान में 85.0 मिमी, चित्रकूट के राजापुर में 62.0 मिमी, सम्भल के गुन्नौर में 62.0 मिमी, बांदा के चिलाघाट में 50.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इनके अलावा लखीमपुरखीरी के शारदानगर में 49.2, कासगंज में 46 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।
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