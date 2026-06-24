UP Rain: यूपी में भीषण गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर, मॉनसूनी बारिश पर आया अलर्ट

UP Rain alert: यूपी में भीषण गर्मी बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही राहत की फुहारें का पूर्वानुमान है। मॉनसून दो- तीन दिन में यूपी में प्रवेश कर जाएगा। बारिश का सिलसिला शुरू होगा।

UP Rain alert: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और तपिश से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा।जल्द ही राहत की फुहारें मिलने का पूर्वानुमान है। मॉनसून ने तेजी पकड़ी है। उम्मीद तो है कि दो- तीन दिन में यूपी में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद लखनऊ में असर दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का सिलसिला दो-तीन दिन बाद शुरू हो सकता है।

इस बार गर्मी का सिलसिला लम्बा चला और मानसून भी पिछड़ गया। यूपी में मानसून के प्रवेश का समय 18 जून माना जा रहा था। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 23, झांसी में 24, मैनपुरी में 25 और आगरा, बिजनौर में 27 जून को मॉनसून की रिमझिम की उम्मीद थी। मॉनसून के लेट होने की वजह से तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय ने बताया कि 28 जून से प्रदेश में वर्षा का नया दौर आरम्भ होने और इसमें वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले के दौरान ही मॉनसून अपना स्थान ले लेगा।

उत्तर प्रदेश में मानसून आमतौर पर दो मार्गों मध्य प्रदेश और बिहार से प्रवेश करता है। इस समय मानसून पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है, जिसका असर प्रदेश के दक्षिणी जिलों, खासकर कानपुर मंडल में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और इसके अगले कुछ दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है।

बांदा देश में सबसे गर्म, लखनऊ बलिया भी तपे प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप बुधवार को बांदा और प्रयागराज देश के सबसे गर्म शहर रहे। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, खीरी लखीमपुर, बलिया एवं बहराइच लू की चपेट में रहे। बांदा में 44.2, प्रयागराज में 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ में 40.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को आठ जिलों, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी के लिए लू का अलर्ट जारी किया है।