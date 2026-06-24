UP Rain: यूपी में भीषण गर्मी से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर, मॉनसूनी बारिश पर आया अलर्ट
UP Rain alert: यूपी में भीषण गर्मी बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। जल्द ही राहत की फुहारें का पूर्वानुमान है। मॉनसून दो- तीन दिन में यूपी में प्रवेश कर जाएगा। बारिश का सिलसिला शुरू होगा।
UP Rain alert: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और तपिश से बेहाल लोगों के लिए राहत की खबर है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला शुरू होगा।जल्द ही राहत की फुहारें मिलने का पूर्वानुमान है। मॉनसून ने तेजी पकड़ी है। उम्मीद तो है कि दो- तीन दिन में यूपी में प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद लखनऊ में असर दिखेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश का सिलसिला दो-तीन दिन बाद शुरू हो सकता है।
इस बार गर्मी का सिलसिला लम्बा चला और मानसून भी पिछड़ गया। यूपी में मानसून के प्रवेश का समय 18 जून माना जा रहा था। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में 23, झांसी में 24, मैनपुरी में 25 और आगरा, बिजनौर में 27 जून को मॉनसून की रिमझिम की उम्मीद थी। मॉनसून के लेट होने की वजह से तपिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय ने बताया कि 28 जून से प्रदेश में वर्षा का नया दौर आरम्भ होने और इसमें वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। इससे मॉनसून को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले के दौरान ही मॉनसून अपना स्थान ले लेगा।
उत्तर प्रदेश में मानसून आमतौर पर दो मार्गों मध्य प्रदेश और बिहार से प्रवेश करता है। इस समय मानसून पूर्वी मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है, जिसका असर प्रदेश के दक्षिणी जिलों, खासकर कानपुर मंडल में देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और इसके अगले कुछ दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है।
बांदा देश में सबसे गर्म, लखनऊ बलिया भी तपे
प्रदेश में छिटपुट गतिविधियों तक सीमित मौसमी सक्रियता के परिणामस्वरूप बुधवार को बांदा और प्रयागराज देश के सबसे गर्म शहर रहे। इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, खीरी लखीमपुर, बलिया एवं बहराइच लू की चपेट में रहे। बांदा में 44.2, प्रयागराज में 43.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। लखनऊ में 40.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गुरुवार को आठ जिलों, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी के लिए लू का अलर्ट जारी किया है।
गर्मी का असर सेहत पर, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की भीड़
तापमान में लगातार वृद्धि और उमस भरी गर्मी का सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। अस्पतालों सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार, सबसे अधिक मरीज डिहाइड्रेशन, वायरल बुखार, पेट संबंधी समस्याओं और हीट एक्सॉशन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक गर्मी में शरीर से पानी तेजी से निकलता है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इसका खतरा अधिक रहता है। अस्पतालों में ओपीडी के दौरान मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें