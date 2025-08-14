UP Rain: बारिश से यूपी के कई जिलों में हाहाकार, 250 गांव डूबे, दो की मौत, कल के लिए भी अलर्ट

बारिश से यूपी के कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। 250 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। इससे दो लोगों की मौत हो गई है। 15 अगस्त के लिए भी मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

इस माह मानसून ने यूपी में रौद्र रूप धारण कर लिया है। कानपुर मंडल में गंगा और उसकी सहायक नदियों ने खतरे का निशान पार कर लिया है, जिससे स्थिति विकराल हो गई है। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इससे 250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस बीच, झांसी और हरदोई में बाढ़ के पानी में डूबने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई है।

बीते 24 घंटों के दौरान उन्नाव के हसनगंज में सर्वाधिक 150 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा हरदोई में 120, नवाबगंज में 120, बरेली में 140, शाहजहांपुर में 120 और आगरा में 110 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम मुख्यालय के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में वर्षा का सिलसिला कम हो जाएगा। इसके बावजूद अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के कुछ जिलों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है।

कानपुर और फर्रुखाबाद में विकराल हुईं गंगा कानपुर मंडल में गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में बाढ़ के हालात 1978 की याद दिला रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों ने अपने घर छोड़कर हाईवे पर शरण ली है। कन्नौज में भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, जिससे 50 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। उधर, कानपुर में बिठूर से लेकर शहर तक नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।

अन्य जिलों में भी बाढ़ का खतरा मुरादाबाद में गागन नदी खतरे के निशान से ऊपर 192.58 मीटर पर बह रही है, जबकि रामपुर में कोसी और रामगंगा नदियों में कटान हो रहा है। बदायूं में गंगा खतरे के निशान से 56 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं, जिससे 45 गांवों में पानी भर गया है। खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान के बेहद करीब (154.430 मीटर) बह रही है, जिससे बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में बारिश के चलते कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 55 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है।

झांसी में डूबा छात्र, हरदोई में बह गया युवक झांसी में उफनाई कुडार नदी में पैर फिसलने से 8वीं के एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। हरदोई में नीलम नदी में एक युवक बह गया, जिसका कई घंटों बाद भी पता नहीं चल सका। बिजनौर और बागपत में गंगा-यमुना खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन जोरदार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा स्थान जिला बारिश (मिमी)

हसनगंज उन्नाव 150

हरदोई वेधशाला हरदोई 120

नवाबगंज तहसील बाराबंकी 120

नैमीषारण्य तीर्थ सीतापुर 90

वेस्ट यूपी- बहेड़ी बरेली 140

शाहजहांपुर वेधशाला शाहजहांपुर 120

खैरागढ़ आगरा 110

आगरा (सीडब्ल्यूसी) आगरा 90

मांट मथुरा 70