UP Rain: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, अगले दो दिनों तक गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना

मौसम में अगले तीन दिन तक कोई खास बदलाव नहीं होगा और बारिश के आसार बने हुए हैं। हालांकि 3 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान है लेकिन 4, 5 सितंबर को बरेली समेत अन्य जिलों अलर्ट है और कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है।

यूपी में मॉनसून सक्रिय है, जिस कारण कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हालांकि कि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो 5 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में चमक-गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि 6 से 9 तारीख तक मौसम में परिवर्तन होगा। इसके बाद फिर 9 सितंबर को बारिश होने के आसार हैं।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग के मुताबिक 3 सितंबर कोर कहीं-कहीं भारी बरिश की संभावना है। वहीं, पश्चिमी यूपी में 4 सितंबर को संभाग के कुछ स्थानों पर जबकि 5 सितंबर को कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, बांदा, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र में झमाझम बारिश का अनुमान है। जबकि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, एटा, कन्नौज, कानपुर नगर, फतेहरपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर में के कुछ स्थानों पर बारिश होगी।

बारिश के कारण बुलंदशहर और बागपत के स्कूल बंद बारिश के कारण बुलंदशहर और बागपत जिला प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की। मंगलवार को अधिकारियों ने इस संबंध में आदेश जारी किए।बुलंदशहर के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ लक्ष्मी कांत पांडेय ने जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बुधवार को कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया।