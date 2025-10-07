UP Rain possibility of lightning and thunder in these districts including Lucknow UP Rain: बारिश का सिलसिला जारी, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Rain possibility of lightning and thunder in these districts including Lucknow

UP Rain: बारिश का सिलसिला जारी, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है, कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वैज्ञानिकों की मानें तो कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी में ओले भी गिरने के आसार हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 7 Oct 2025 05:34 PM
share Share
Follow Us on
UP Rain: बारिश का सिलसिला जारी, इन जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि वैज्ञानिकों की मानें तो कुछ दिनों में मॉनसून यूपी से अलविदा ले लेगा। तीन से चार दिन में ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, रात में गुलाबी ठंडक महसूस होगी।

मौसम विभाग के अनुसार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, अयोध्या, बलरामपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में येलो अलर्ट है। यानि यहां चमक-गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना है। इसके अलावा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोकेदार हवाएं भी चलेंगी। वहीं, पूर्वी यूपी की बात करें तो यहां ओले गिरने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: यूपी में बारिश के दिन बचे चार, मानसून चला जाएगा सरहदों से दूर

बुलंदशहर में रुक-रुककर हो रही बारिश

बुलंदशहर जिले में सोमवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार सुबह तक जारी रहा। जिले में लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे मौसम खुशनुमा हो गया। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं, जलभराव और कीचड़ से लोगों की आफत आ गई है। शहर से लेकर देहात क्षेत्रों तक मुख्य सड़कों और गली-मोहल्लों में जलभराव हो गया जिसके चलते लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। बिजली सप्लाई भी ठप हो गई है। लाइनों में फॉल्ट तो कहीं ब्रेकडाउन के चलते बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। वहीं, बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि खेतों में इन दिनों धान की फसल कटी हुई पड़ी है।

आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पशुपालक झुलसा

उधर, वाराणसी के ड्रमंडगंज क्षेत्र के सुगहा जंगल में भेड़ और बकरियों को चराने गया पशुपालक मंगलवार दोपहर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक भेड़ की मौत हो गई और दो भेड़ गंभीर रूप से झुलस गई।

Lucknow UP Rain UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |