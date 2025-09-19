UP Rain: यूपी में फिर तेवर में मानसून, कई जिलों में सुबह से हो रही बारिश; जानें मौसम की भविष्यवाणी

मौसम विभाग ने 19 सितम्बर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के लिए आज कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर तेवर दिखा रहा है। कई जिलों में शुक्रवार की सुबह से बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने 19 सितम्बर को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आज कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 20 और 21 सितम्बर को पश्चिमी उततर प्रदेश में जहां मौसम शुष्क रहने की संभावना है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।

लखनऊ और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि सामान्यतया बादल छाए रहने के बाद शाम और रात में मध्यम से तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने से भारी बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 30 और 25 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून सक्रिय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य रहा।

इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। यूपी के दोनों संभागों (पश्चिमी और पूर्वी) में कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बादल भी गरजे।