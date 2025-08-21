UP Rain: Monsoon active again in UP heavy rain alert in 38 districts for next four days UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, अगले चार दिनों के लिए 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Rain: Monsoon active again in UP heavy rain alert in 38 districts for next four days

UP Rain: यूपी में मानसून फिर सक्रिय, अगले चार दिनों के लिए 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में पहले पूरब और अब पश्चिमी  जिलों में बारिश ने जनजीवन अस्तव्यस्त कर रखा है। इस बीच एक बार फिर मानसून के सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक यूपी के 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Yogesh Yadav लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।Thu, 21 Aug 2025 11:21 PM
उत्तर प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता के बाद अब एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने और मानसून की ट्रफ लाइन के वापस उत्तर की ओर खिसकने के कारण 21 से 25 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि इस बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम हवाओं का मिलन है, जिससे मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी। मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच सबसे ज्यादा 35.4 मिलीमीटर वर्षा गाजीपुर में हुई। इसके अलावा कानपुर शहर में 28.8, बलिया में 11.1, सुलतानपुर में 11.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई।

पश्चिम में 20 फीसदी ज्यादा, पूरब में 12 फीसदी कम वर्षा

मौसम विभाग के अनुसार मानसून की शुरआत से अब तक समूचे प्रदेश में 524.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है जो कि सामान्य है। पूर्वी यूपी में सामान्य 557.4 के मुकाबले 488.7 मिलीमीटर वर्षा हुई जो कि सामान्य से 12 फीसदी कम रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 481.5 के मुकाबले 20 फीसदी अधिक 576.3 मिलीमीटर वर्षा गुरुवार तक हो चुकी है।

इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना

बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में।

इन जिलों में बारिश के बीच तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका

बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में ।

