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UP Rain: यूपी में बारिश पर मौसम विभाग का नया अलर्ट, मॉनसून ऐक्टिव; फिर भी तरस रहा ये शहर

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर/ आगरा/ मेरठ
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मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र यूपी के कुछ ही हिस्सों में हावी है। मॉनसून की ट्रफ लाइन हरदोई से होकर गुजर रही है।  फिर भी कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। सूबे में 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है।

UP Rain: यूपी में बारिश पर मौसम विभाग का नया अलर्ट, मॉनसून ऐक्टिव; फिर भी तरस रहा ये शहर

UP Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं यूपी में मॉनसून ऐक्टिव होने के बावजूद कानपुर शहर बारिश को तरस रहा है। यहां हीट डे और बारिश का एक साथ अलर्ट जारी किया गया था। कहीं उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार तक ऑरेंज और 24 तक बारिश का यलो अलर्ट रहेगा।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में हावी है। मॉनसून की ट्रफ लाइन हरदोई से होकर गुजर रही है लेकिन कुछ जनपदों को छोड़ शेष में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। शहर के कैंट क्षेत्र में हल्की बौछारें पड़ीं लेकिन शेष शहर में बादलों की आवाजाही बनी रही। बादलों के बावजूद बारिश नहीं हुई।

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बदली के चलते तापमान में कमी आई। अधिकतम पारा 36 डिग्री से घटकर 34.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन न्यूनतम पारा 23.8 डिग्री से बढ़कर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अपेक्षाकृत उमस कम रही। अधिकतम नमी का प्रतिशत 81 और न्यूनतम 78 रहा। हवा की गति पूर्वी रही लेकिन धीमी रही। 15-20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र कमजोर तो पड़ गया है लेकिन इसका प्रभाव एक-दो दिन जारी रहने की संभावना है। इससे प्रदेश के किनारे के पूर्वी जनपदों, दक्षिण यूपी के कुछ जनपदों और पश्चिमी में बारिश का दौर बना रहेगा। मॉनसून असमान होने के कारण कहीं अधिक बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी तक सीमित है। कानपुर में तेज बारिश की संभावना कम है। यहां हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल हीट डे की स्थितियां सोमवार तक होने की संभावना नहीं है। उमस में भी कमी आएगी लेकिन गर्मी बनी रहेगी।

आगरा में कल से तीन दिन हवाओं संग बारिश

वहीं, ताजनगरी आगरा में गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का यह मिजाज तीन दिन तक बना रह सकता है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो महीने के आखिर तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जिले में आखिरी अच्छी बारिश चार जुलाई को हुई थी। इसके बाद 10 जुलाई को हल्की बूंदाबांदी हुई और मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। तब से आसमान अधिकतर साफ है। गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। अब मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार से भारी बारिश के आसार हैं।

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मेरठ में भारी बारिश का अलर्ट

उधर, मेरठ सहित वेस्ट यूपी के मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। आज से 24 जुलाई तक पूरे क्षेत्र में बारिश का दौर फिर से शुरू होने की उम्मीद है। 20-23 जुलाई तक वेस्ट यूपी में भारी और व्यापक बारिश का अलर्ट है। छह दिनों तक बारिश के इस दौर से मेरठ बेपटरी हो सकता है। मौसम विभाग ने 20 से 24 जुलाई तक उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पहाड़ों पर जहां 19-21 जुलाई तक भीषण बारिश का अलर्ट है वहीं वेस्ट यूपी में व्यापक और भारी बारिश के आसार हैं। शनिवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 34.6 एवं 26.6 डिग्री रिकॉर्ड हुए जो सामान्य से 1.6 एवं 0.4 डिग्री अधिक दर्ज हुए।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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