UP Rain: यूपी में बारिश पर मौसम विभाग का नया अलर्ट, मॉनसून ऐक्टिव; फिर भी तरस रहा ये शहर

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र यूपी के कुछ ही हिस्सों में हावी है। मॉनसून की ट्रफ लाइन हरदोई से होकर गुजर रही है। फिर भी कुछ जिलों को छोड़कर बाकी जगहों पर अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। सूबे में 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है।

UP Weather Update : मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 23 जुलाई तक बारिश का अलर्ट है। सोमवार तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं यूपी में मॉनसून ऐक्टिव होने के बावजूद कानपुर शहर बारिश को तरस रहा है। यहां हीट डे और बारिश का एक साथ अलर्ट जारी किया गया था। कहीं उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे तो कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार तक ऑरेंज और 24 तक बारिश का यलो अलर्ट रहेगा।

बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुछ ही हिस्सों में हावी है। मॉनसून की ट्रफ लाइन हरदोई से होकर गुजर रही है लेकिन कुछ जनपदों को छोड़ शेष में अच्छी बारिश नहीं हो पा रही है। शहर के कैंट क्षेत्र में हल्की बौछारें पड़ीं लेकिन शेष शहर में बादलों की आवाजाही बनी रही। बादलों के बावजूद बारिश नहीं हुई।

बदली के चलते तापमान में कमी आई। अधिकतम पारा 36 डिग्री से घटकर 34.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। लेकिन न्यूनतम पारा 23.8 डिग्री से बढ़कर 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। अपेक्षाकृत उमस कम रही। अधिकतम नमी का प्रतिशत 81 और न्यूनतम 78 रहा। हवा की गति पूर्वी रही लेकिन धीमी रही। 15-20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, कम दबाव का क्षेत्र कमजोर तो पड़ गया है लेकिन इसका प्रभाव एक-दो दिन जारी रहने की संभावना है। इससे प्रदेश के किनारे के पूर्वी जनपदों, दक्षिण यूपी के कुछ जनपदों और पश्चिमी में बारिश का दौर बना रहेगा। मॉनसून असमान होने के कारण कहीं अधिक बारिश हो रही है तो कहीं बूंदाबांदी तक सीमित है। कानपुर में तेज बारिश की संभावना कम है। यहां हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल हीट डे की स्थितियां सोमवार तक होने की संभावना नहीं है। उमस में भी कमी आएगी लेकिन गर्मी बनी रहेगी।

आगरा में कल से तीन दिन हवाओं संग बारिश वहीं, ताजनगरी आगरा में गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सोमवार से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का यह मिजाज तीन दिन तक बना रह सकता है। परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो महीने के आखिर तक रुक-रुककर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। जिले में आखिरी अच्छी बारिश चार जुलाई को हुई थी। इसके बाद 10 जुलाई को हल्की बूंदाबांदी हुई और मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। तब से आसमान अधिकतर साफ है। गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है। अब मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार से भारी बारिश के आसार हैं।