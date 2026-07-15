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UP Rain: पूर्वी यूपी में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार कम, संडे से फिर ऐक्टिव होगा मॉनसून

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर/ कानपुर
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UP Rain: उत्तर प्रदेश में मॉनसून ब्रेक से एक बार फिर गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में रविवार से मॉनसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने कहा है कि मॉनसून के असर से अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

UP Rain: पूर्वी यूपी में अगले 5 दिन झमाझम बारिश के आसार कम, संडे से फिर ऐक्टिव होगा मॉनसून

UP Rain News: उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। एक तरफ जहां मध्य यूपी में मॉनसून ब्रेक हो जाने से उमस भरी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून की सक्रियता फिलहाल कुछ कम होती नजर आ रही है। मंगलवार को गोरखपुर में 11.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही जिले में अब तक 290 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गोरखपुर और पूर्वी यूपी के आसपास के इलाकों में अगले पांच दिनों तक तेज झमाझम बारिश की संभावना कम है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि रविवार से मॉनसून एक बार फिर ऐक्टिव होगा। मॉनसून के असर से अगले हफ्ते सोमवार और मंगलवार को पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

मंगलवार को गोरखपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी 98 फीसदी रही। वहीं, मॉनसून ब्रेक होने के चलते मध्यम यूपी में भी उमस भरी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को कानपुर में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस रहा पर भीषण उमस से लोगों के पसीने छूट गए। घुटन भरी गर्मी से लोग बेहाल दिखे। मौसम विभाग ने फिलहाल इसे हीट वेव जैसी स्थितियां मानते हुए यलो अलर्ट जारी कर दिया। देश के इक्का-दुक्का राज्यों को छोड़ दें तो सभी जगह मॉनसून की गतिविधियां कमजोर पड़ी हैं। मानसूनी बादल नदारद हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि हाल-फिलहाल इनके मंडराने के भी आसार नहीं हैं। कम से कम 72 घंटों के बाद बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। पाकिस्तान की ओर से आ रहा पश्चिमी विक्षोभ भी बेहद कमजोर है। नमी कम हो जाने से बादल नहीं बन रहे हैं।

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गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में अपवाद स्वरूप थोड़ी बारिश हुई लेकिन पूरे प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति रही। 40-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं चलती रहीं। धूप और नमी इतनी ज्यादा थी कि अधिकतम नमी 73 और न्यूनतम 59 प्रतिशत रह गई। लेकिन इसने उमस को बेहद खतरनाक कर दिया। दिन के समय यह सांस के मरीजों के लिए मुश्किल में डालनी वाली रही। हीट इंडेक्स 58 को पार कर 62 पर पहुंच गया। गर्मी का यह अहसास ज्यादा खतरनाक होता है। दिन का तापमान धीरे-धीरे 38 के नजदीक 37.4 पर और रात का पारा 28.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। केवल यूपी ही नहीं बल्कि कई राज्यों में हीट वेव जैसी स्थितियां बताई जा रही हैं। ऐसे में लोगों को सचेत किया गया है कि उमस के पीक पर घरों से बाहर अधिक आवश्यकता पर ही निकलें।

अगले दो दिन कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, 16-17 जुलाई तक उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। इसके बाद यदि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव होता है तो हल्की से मध्यम बारिश 19 जुलाई तक हो सकती है। पहले पूर्वी यूपी और फिर पश्चिमी यूपी पर असर पड़ेगा। उड़ीसा और आसपास के राज्यों को छोड़ अन्य किसी राज्य पर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। कश्मीर में विक्षोभ का असर हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम तकनीकी कृषि अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि हल्के छिटपुट बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। उमस भरी गर्मी बनी रहेगी।

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बादलों की बेवफाई से तड़प रही धान की नर्सरी

वहीं, बादलों की बेवफाई से धान की नर्सरी सूखने लगी है। वैसे तो प्रदेश के ज्यादातर जिलों का एक जैसा हाल है, लेकिन कानपुर मंडल की स्थिति अच्छी नहीं है। कानपुर मंडल में बारिश तो हुई, लेकिन बहुत असमान हुई है। हालात यही रहे तो उत्पादन में कमी के साथ फसल की लागत बढ़ जाएगी। इस बात से किसान घबरा रहे हैं।

धान की फसल के लिए किसान जुलाई में अच्छी बारिश की आस लगाए रहते हैं। शुरुआती दिनों में तो किसानों को मानसून राहत वाला लगा, लेकिन ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। एक साथ तेज बारिश न होने से पूरे मंडल में बिखराव जैसी स्थिति रही। कम बारिश से धान की नर्सरी पर असर पड़ने लगा है। मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि अभी तो मानसून ब्रेक है, लेकिन 17 से भी लगातार अच्छी बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। यलो अलर्ट है, स्थितियां काफी अनुकूल नहीं हैं। माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह तक हल्के बादल छा सकते हैं या कुछ सीमित स्थानों पर छिटपुट हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन मूसलाधार या व्यापक स्तर पर बारिश नहीं होगी। विशेषज्ञ के अनुसार मध्य उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से खरीफ फसलों के लिए मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। धान को लगातार पानी की आवश्यकता होती है।

मॉनसून ब्रेक के कारण यदि रोपाई के समय पानी न मिले, तो पौधे मर जाते हैं। यदि फसल थोड़ी बड़ी हो चुकी हो, तो कल्ले फूटने की प्रक्रिया रुक जाती है। पानी की कमी से पौधों में बालियां ठीक से नहीं बन पातीं। चावल के दाने खोखले रह जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ''धान का बदरा होना'' कहते हैं। बिठूर के किसानों का कहना है कि जब तक अच्छी बारिश न हो तब तक धान से लाभ नहीं हो सकता। जितनी लागत बढ़ेगी उतना नुकसान होता जाएगा। जो होने लगा है। विशेषज्ञ के अनुसार मक्का भी संवेदनशील फसल है। मानसून ब्रेक के दौरान यदि अत्यधिक गर्मी और शुष्कता बढ़े, तो मक्के के पौधों में परागण ठीक से नहीं हो पाता। भुट्टों में दाने नहीं भरते या बहुत छोटे रह जाते हैं। उड़द और मूंग दलहनी फसलों को जलभराव से नुकसान होता है। बारिश न होने पर यह पीली भी पड़ने लगती हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि कानपुर मंडल की स्थितियां बेहद खराब हैं। सिंचाई के कारण लागत मूल्य बढ़ रहा है। बारिश न होने से उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कानपुर मंडल की जलोढ़ मिट्टी नमी कम सोखती है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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