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UP Rain : गोरखपुर में इस साल के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 110.2 मिलीमीटर बारिश; हुई ये भविष्यवाणी

By Ajay Singh
मनीष मिश्र/ राजीव दत्त पांडेय, गोरखपुर
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भारी बारिश से गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर सामान्य से नीचे पहुंच गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिला अस्पताल की OPD में बारिश का पानी घुस गया। 

UP Rain : गोरखपुर में इस साल के सारे रिकॉर्ड टूटे, 24 घंटे में 110.2 मिलीमीटर बारिश; हुई ये भविष्यवाणी

मनीष मिश्र/ राजीव दत्त पांडेय

पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गोरखपुर में शुक्रवार- शनिवार की रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बीते 24 घंटों में 110.2 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिले में इस वर्ष करीब 425 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है‌। इसमें जुलाई में ही करीब 300 मिलीमीटर बारिश हुई है। शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हुई है। इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हुई है। झमाझम बारिश ने इस वर्ष के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बारिश का 90 फीसदी कोटा पूरा हो चुका है। जून में बारिश की कमी रही थी, लेकिन जुलाई में हुई भारी बारिश ने यह कमी पूरी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ केसी पांडेय ने बताया कि झारखंड में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी यूपी में ऊपरी वायु मंडल में एक अपर एयर सर्कुलेशन बन गया है। जिसकी वजह से अगले चार दिन तक बादल झूम कर बरसेंगे।

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भारी बारिश से गोरखपुर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस गिरकर सामान्य से नीचे पहुंच गया है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुक-रुक कर हो रही बारिश से महानगर में लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। जिला अस्पताल की ओपीडी में बारिश का पानी घुस गया। कर्मचारी ओपीडी के कमरों से पानी निकालने में जुटे हुए हैं। भारी बारिश के कारण अस्पताल परिसर में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा प्रस्तावित है। मौसम विभाग के अनुसार अगले मंगलवार तक रुक-रुक कर माध्यम से भारी बारिश हो सकती है।

110 मिमी बारिश ने खोली नगर निगम की तैयारियों की पोल

महज 110 मिमी बारिश ने जलभराव रोकने के गोरखपुर नगर निगम के तमाम दावों की कलई खोल दी। कुछ घंटे की बारिश के बाद ही महानगर की प्रमुख सड़कें, बाजार, अंडरपास, सरकारी कार्यालय और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। सबसे शर्मनाक स्थिति जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां मरीजों की ओपीडी तक बारिश का पानी पहुंच गया। दूसरी ओर नगर निगम परिसर और मुख्य गेट पर भी जलभराव हो गया, जिससे नगर निगम की प्री-मानसून तैयारियों और नालों की तलीझाड़ सफाई के दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए।

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बारिश के साथ नालियों का गंदा पानी कई मोहल्लों के घरों में घुस गया। रुस्तमपुर के पुराने मोहल्ले स्थित दुर्गा मंदिर गली में करीब एक फुट पानी भर गया। विवेकानंदपुरी, दाऊदपुर, लोकनायक गली और चंद्रशेखर आजाद चौक वार्ड के बुद्ध विहार में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया। सूरजकुंड रोड, रेती रोड, इलाहीबाग रोड, विरासत गलियारा, जुबिली रोड, बाबीना होटल रोड, विजय चौक, गोरखनाथ फ्लाईओवर, धर्मशाला अंडरपास, जिला अस्पताल रोड, सिविल लाइंस स्कूल रोड, दक्षिणी हुमायूंपुर और गोलघर पार्क रोड पर घंटों जलभराव बना रहा। कई स्थानों पर सड़क और नाली का अंतर खत्म हो गया। दोपहिया और चारपहिया वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि लोगों को घुटनों तक पानी में होकर आवागमन करना पड़ा।

पहली ही तेज बारिश में सड़कें बनीं तालाब

विडंबना यह रही कि जिस नगर निगम पर शहर को जलभराव से बचाने की जिम्मेदारी है, उसी के परिसर और मुख्य गेट पर पानी भर गया। गोपालापुर में जिस नाले शुक्रवार को सफाई कराई शनिवार जलभराव हो गया। इससे नालों की सफाई और जलनिकासी व्यवस्था की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। शहर के अधिकांश बड़े नाले और नालियां ओवरफ्लो हो गए, जिससे कई इलाकों में गंदा पानी घरों और दुकानों तक पहुंच गया।

250 दुकानों में लाखों का नुकसान

बारिश से सबसे अधिक आर्थिक नुकसान असुरन-गीता वाटिका रोड स्थित पिपराइच रोड के पास हुआ। यहां दीवार गिरने के बाद बारिश का पानी राप्ति कॉम्प्लेक्स में घुस गया। निचली मंजिल की करीब 250 दुकानों में लगभग एक फीट तक पानी भरने से लाखों रुपये का सामान खराब हो गया। व्यापारियों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा देने और स्थायी जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

काबू में हैं हालात

हालांकि अपर नगर आयुक्त गौरव श्रीवास्तव का कहना है कि महानगर के नालों की व्यापक सफाई कराई गई है। उनके अनुसार बारिश रुकने के कुछ समय बाद अधिकांश स्थानों से पानी निकल गया और जहां जलभराव रहा, वहां पंप लगाकर तेजी से निकासी कराई जा रही है। लेकिन पहली ही भारी बारिश में सामने आए हालात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी और यह सवाल छोड़ दिया कि यदि मानसून की शुरुआत में ही शहर का यह हाल है तो आगे की बारिश में स्थिति कितनी गंभीर होगी।

तमाम स्कूलों में छुट्टी, कुछ के छात्र हुए हलकान

शनिवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश का असर स्कूलों पर भी पड़ा। जलभराव और लगातार बारिश को देखते हुए शहर के कई निजी स्कूलों ने एहतियातन छुट्टी घोषित कर दी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिली। हालांकि जिन स्कूलों में समय रहते छुट्टी की घोषणा नहीं हो सकी, वहां पहुंच चुके छात्रों और अभिभावकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्कूलों के बाहर सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे बच्चों को पानी के बीच होकर स्कूल पहुंचना पड़ा। छुट्टी के समय भी जलभराव के कारण स्कूल वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। अभिभावकों को भी बच्चों को लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ जगहों पर स्कूल बसों को वैकल्पिक मार्गों से निकालना पड़ा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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