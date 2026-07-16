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UP Rain: यूपी के लखनऊ-कानुपर समेत कई जिलों में अगले 3 घंटों में आंधी और भारी बारिश, IMD अलर्ट

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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UP Rain IMD alert:यूपी के लखनऊ-कानुपर समेत कई जिलों में अगले 3 घंटों में आंधी और भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए नाउकास्ट जारी किया है।

UP Rain: यूपी के लखनऊ-कानुपर समेत कई जिलों में अगले 3 घंटों में आंधी और भारी बारिश, IMD अलर्ट

UP Rain IMD alert : यूपी में मॉनसूनी ट्रफ लाइन का तेवर दिखने लगा है। अगले 3 घंटों में प्रदेश के लखनऊ-कानुपर समेत कई जिलों में तेज आंधी और भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग, लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए नाउकास्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में तेज रफ्तार से हवा के साथ बिजली गिरने और बारिश का अनुमान है। सबसे ज्यादा असर वाले जिले में इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली और 30-50 KMPH की तेज हवा संभव है।

इन जिलों में भारी बारिश के आसार

चित्रकूट, बांदा, कानपुर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश

गाजीपुर, बलिया, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, मऊ, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती समेत आसपास के जिलों में मध्यम से तेज बारिश, बिजली और आंधी की संभावना है।

हल्की से मध्यम बारिश

सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, महोबा, जालौन, मैनपुरी, एटा, कासगंज, कुशीनगर, देवरिया, पीलीभीत, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिर सकती है।

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मॉनसून की तीव्रता फिर बढ़ने लगी

यूपी में मॉनसून की तीव्रता फिर बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा के निम्नदाब की स्थिति का असर अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकता है। ऐसे में कई जिलों में भारी या बहुत भारी वर्षा भी हो सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से तराई की ओर घूमी हुई है। इसकी वजह हवा के मध्य क्षोभमंडल में प्रदेश के पूर्वी भाग पर बना चक्रवाती परिसंचरण है। नतीजतन कहीं कहीं ही बारिश हो रही है वह भी छिटपुट। इसी बीच उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र मजबूत होते हुए उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से 17 जुलाई के बाद प्रदेश में मॉनसूनी सक्रियता बढ़ जाएगी। व्यापक वर्षा में वृद्धि होने के साथ तापमान में गिरावट होगी। इसका असर कुछ जिलों में शुक्रवार की दोपहर बाद ही दिखना शुरू हो सकता है।

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज आंधी, बिजली गिरने के अलर्ट जारी करने के साथज रूरी सलाह दी है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली गिरने के दौरान पेड़ और खुले स्थानों से दूर रहें। तेज हवा में कच्चे मकान और होर्डिंग्स से सावधान रहें। वाहन धीरे चलाएं और जलभराव वाले क्षेत्रों से बचें।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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