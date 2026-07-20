UP Rain: यूपी में कल पूरब से पश्चिम तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 25 तक झूमकर बरसेंगे बादल

UP Rain Alert : मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 21 जुलाई को लखनऊ और आसपास के इलाकों में आसमान में पूरी तरह बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश होती रहेगी। कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

UP Rain : देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मॉनसून पूरी तरह ऐक्टिव है और बारिश से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई इलाकों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि देख प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कल फिर उत्तर प्रदेश में पूरब और पश्चिम दोनों संभागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बादल गरजने के साथ ही वज्रपात की भी आशंका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जुलाई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार रात के तापमान में प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा में काफी गिरावट दर्ज की गई है। आगरा मंडल के अलावा अन्य मंडलों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव जिलों में रात का तापमान सामान्य से कम और अन्य मंडलों में सामान्य रहा। प्रदेश भर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस हरदोई में दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को लखनऊ और आसपास के इलाकों में आसमान में पूरी तरह बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश होती रहेगी। कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 27 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ऐक्टिव मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में सक्रिय रहा। यूपी के दोनों संभागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। दोनों संभागों में कहीं-कहीं बादलों की गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई।

पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती मानसूनी सिस्टम के कारण झमाझम बारिश हो रही है। रविवार तड़के से ही बारिश शुरू हुई। दिन में कई चक्र में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को 25.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई जबकि शनिवार को 110.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मौसम में इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट हुई है। हालांकि गोरखपुर में अब तक औसत से 16 फीसद कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, अब तक जिले में 396.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। हालांकि 19 जुलाई तक औसतन 473.5 मिलीमीटर बारिश होती है।