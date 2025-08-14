UP Rain: यूपी के इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, तेज हवाएं और बिजली भी गिरेगी

UP Rain: यूपी के कई जिलों में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान, तेज हवाओं और बिजली गिरने के भी आसार हैं।

यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती परिसंचरण मौजूदा समय वेस्ट यूपी के ऊपर केन्द्रित है। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय ने अगले कुछ घंटों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान, तेज हवाओं और बिजली गिरने की भी संभावना है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और बागपत में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

वहीं खराब मौसम और बारिश के पूर्वानुमान के दष्टिगत जनपद लखनऊ के समस्त शहरी और ग्रामीण इलाकों में सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूल आज 14 अगस्त को बंद कर दिए गए हैं। दरअसल, लखनऊ में कल रात में शुरू हुई रिमझिम बारिश बाद मूसलाधार हो गई। शहर के कई इलाकों में भारी जलजमाव हो गया। कई इलाकों के घर बारिश के पानी से घिर गया।

इन जिलों में मध्यम से तेज बारिश एटा, हाथरस, मथुरा, कासगंज, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, गाज़ियाबाद, मेरठ, और बागपत में मेघगर्जन और तेज हवा के साथ मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है।