UP Rain: यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग का रेड अलर्ट

UP Rain alert : उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदल रहा है। प्रदेश में अगले तीन घंटे में कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक के साथ भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ कई जिलों में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश का रेड और येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने हमीरपुर, फ़तेहपुर, जालौन, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रतापगढ़, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फ़तेहपुर, जालौन, राय बरेली, अमेठी, कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटाह, हाथरस, मथुरा, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फ़र्रुखाबाद, गोंडा, अलीगढ़, सहारनपुर, में हल्की से मध्यम बारिश, मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) का येलो अलर्ट जारी किया गया है।