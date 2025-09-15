UP Rain: Heavy rain in balrampur district for 8 hours, drains overflowing, two dozen villages surrounded by water UP Rain: यूपी के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Rain: Heavy rain in balrampur district for 8 hours, drains overflowing, two dozen villages surrounded by water

UP Rain: यूपी के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे

UP Rain: यूपी के बलरामपुर जिले में पिछले 8 घंटों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के नाले उफान पर हैं। पहाड़ी नाला खरझार में आई बाढ़ से दो दर्जन गांव गिर गए हैं। एक दर्जन गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 11:51 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain: यूपी के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे

यूपी में मौसम बदल गया है। कई जिलों में बदल छाए हैं। वहीं कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं बलरामपुर जिले में पिछले आठ घंटों से हो रही भारी बारिश से पहाड़ी नालों में उफान आ गया है। पहाड़ी नाला खरझार में आई बाढ़ से दो दर्जन गांव गिर गए हैं। एक दर्जन गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जिले में और नेपाल की पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश से जिले पहाड़ी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी नाला खरझार में सोमवार सुबह को बाढ़ आ गई। पहाड़ी नाले के पानी से महाराजगंज तराई क्षेत्र के रामगढ़ मैतहवा, विजईडीह, गडरियन पुरवा, सुगानगर, औरहिया, जगरामपुरवा, लोनियनपुरवा, शांतिपुरवा आदि गांव के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसी तरह से पहाड़ी नाले के बाढ़ से लैबुड्डी, कनहरा , नन्हुवापुर, मजगवा, मद नगर,मिर्जापुर,पृथ्वीपुर व लहेरी गांव भी बाढ़ के पानी से घिर गए है। महाराजगंज ललिया मार्ग पर साहब नगर डिप पर तेज बहाव होने के कारण आवागमन भी बाधित है। ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें:UP के इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बिजली भी गिरेगी

आकाशीय बिजली गिरने से लाखों का नुकसान

वहीं गोंडा में बलरामपुर रोड स्थित सुभागपुर माल गोदाम के पास रहने वाले बरई नाम के व्यक्ति के घर पर सोमवार सुबह अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से घर में लगे बिजली के उपकरण जल गए। घर को भी नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है। बताया जाता है कि सुबह हल्की बारिश के साथ हवा चल रही थी तभी अचानक आकाशीय बिजली घर के पास गिर गई। इसी बिजली की चपेट में आकर घर के छज्जे और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जबकि घर में रखे बिजली के उपकरण वायरिंग सहित जल गए है।

Up News UP News Today Barish अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |