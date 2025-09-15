UP Rain: यूपी के इस जिले में 8 घंटों से भारी बारिश, उफनाए नाले, दो दर्जन गांव पानी से घिरे

UP Rain: यूपी के बलरामपुर जिले में पिछले 8 घंटों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के नाले उफान पर हैं। पहाड़ी नाला खरझार में आई बाढ़ से दो दर्जन गांव गिर गए हैं। एक दर्जन गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है।

यूपी में मौसम बदल गया है। कई जिलों में बदल छाए हैं। वहीं कई जिलों में बारिश हो रही है। वहीं बलरामपुर जिले में पिछले आठ घंटों से हो रही भारी बारिश से पहाड़ी नालों में उफान आ गया है। पहाड़ी नाला खरझार में आई बाढ़ से दो दर्जन गांव गिर गए हैं। एक दर्जन गांव में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

जिले में और नेपाल की पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश से जिले पहाड़ी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी नाला खरझार में सोमवार सुबह को बाढ़ आ गई। पहाड़ी नाले के पानी से महाराजगंज तराई क्षेत्र के रामगढ़ मैतहवा, विजईडीह, गडरियन पुरवा, सुगानगर, औरहिया, जगरामपुरवा, लोनियनपुरवा, शांतिपुरवा आदि गांव के लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसी तरह से पहाड़ी नाले के बाढ़ से लैबुड्डी, कनहरा , नन्हुवापुर, मजगवा, मद नगर,मिर्जापुर,पृथ्वीपुर व लहेरी गांव भी बाढ़ के पानी से घिर गए है। महाराजगंज ललिया मार्ग पर साहब नगर डिप पर तेज बहाव होने के कारण आवागमन भी बाधित है। ग्रामीण घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण ले रहे हैं।