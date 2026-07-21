UP Rain; यूपी के इस जिले में भारी बारिश का अलर्ट, आठवीं तक के स्कूल अगले दो दिन बंद

यूपी में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के साथ ही तराई के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत आदि जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बहराइच में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

यूपी में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बहराइच- श्रावस्ती समेत तराई के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी-पानी संग आकाशीय बिजली गिरने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए बहराइच में अगले दो दिनों के लिए आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से शहरी क्षेत्रों में भीषण जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से धान की रोपाई तेज हो गई है तो तापमान में गिरावट होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

बहराइच में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को जहां 24 मिली मीटर बारिश हुई वहीं सोमवार को 55 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई है। बारिश व पुरवा हवाएं चलने से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया है। दिन का पारा तीन व रात का पारा एक डिग्री लुढ़क गया है। अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है।

कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट उधर, 24 घंटों के दौरान तेज बारिश में शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के टाह खुर्द कलां गांव में तीन मकान ढह गए, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीलीभीत में भी मूसलाधार बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। इसके चलते परिषदीय स्कूलों में 21 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय ने 12 जिलों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 जिलों में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। 25 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बलरामपुर , श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, जालौन एवं आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।