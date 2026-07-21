Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP Rain; यूपी के इस जिले में भारी बारिश का अलर्ट, आठवीं तक के स्कूल अगले दो दिन बंद

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच, संवाददाता
Follow us on Google News
share

यूपी में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने  के साथ ही तराई के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत आदि जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बहराइच में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है।

UP Rain; यूपी के इस जिले में भारी बारिश का अलर्ट, आठवीं तक के स्कूल अगले दो दिन बंद

यूपी में एक बार फिर मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। बहराइच- श्रावस्ती समेत तराई के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी-पानी संग आकाशीय बिजली गिरने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए बहराइच में अगले दो दिनों के लिए आठवीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से शहरी क्षेत्रों में भीषण जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई है। खेतों में पानी भर जाने से धान की रोपाई तेज हो गई है तो तापमान में गिरावट होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

बहराइच में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। रविवार को जहां 24 मिली मीटर बारिश हुई वहीं सोमवार को 55 मिली मीटर बारिश रिकार्ड की गई है। बारिश व पुरवा हवाएं चलने से मौसम पूरी तरह से सुहावना हो गया है। दिन का पारा तीन व रात का पारा एक डिग्री लुढ़क गया है। अधिकतम तापमान 28 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है।

ये भी पढ़ें:बनबसा बैराज से छोड़ा 1.43 लाख क्यूसेक पानी, इस जिले में बाढ़ का अलर्ट, स्कूल बंद

कई जिलों में अत्यधिक बारिश का अलर्ट

उधर, 24 घंटों के दौरान तेज बारिश में शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र के टाह खुर्द कलां गांव में तीन मकान ढह गए, जिससे एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीलीभीत में भी मूसलाधार बारिश से जगह-जगह पानी भर गया। इसके चलते परिषदीय स्कूलों में 21 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है। यूपी-उत्तराखंड मौसम मुख्यालय ने 12 जिलों में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 जिलों में बहुत भारी वर्षा का अलर्ट है। 25 जिलों में भारी वर्षा का यलो अलर्ट है।

ये भी पढ़ें:यूपी में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में आंधी-तूफान की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान यूपी के ज्यादातर जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। बलरामपुर , श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आस पास के क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है।

इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, जालौन एवं आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें:कल का मौसम: मंगलवार को इन इलाकों में होगी भारी बारिश, गरज-चमक के साथ हवाएं

वहीं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्र में भी भारी बारिश हो सकती है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Heavy Rain In UP rain in bahraich Schools Closed अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।