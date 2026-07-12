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UP Rain: आज यूपी के 13 जिलों में बारिश के आसार, 4 दिन रिमझिम फुहार; फिर लगेगा लंबा ब्रेक

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर
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UP Rain: यूपी के 13 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। वैसे मानसूनी बारिश पर अब ब्रेक लगने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बुधवार तक छिटपुट बारिश होगी इसके बाद यूपी में भी मानसूनी बारिश पर लंबा ब्रेक लग जाएगा। पूर्वी यूपी में 15 जुलाई तक छिटपुट बारिश हो सकती है।

UP Rain: आज यूपी के 13 जिलों में बारिश के आसार, 4 दिन रिमझिम फुहार; फिर लगेगा लंबा ब्रेक

Rain in UP : आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। सोमवार को 9 जिलों, मंगलवार को 14 और बुधवार को आठ जिलों में ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद पूर्वी यूपी में भी बारिश थम जाएगी। पश्चिमी यूपी में तो मानसूनी बारिश पर ब्रेक लग भी गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि देश में दक्षिण के कई राज्यों में मानसूनी बारिश पर अब ब्रेक लगेगा। इसकी शुरुआत रविवार से हो जाएगी। बुधवार तक छिटपुट के बाद यूपी में भी लंबा ब्रेक लग जाएगा। कानपुर में तो रविवार से ही बारिश पर विराम लग जाएगा। शनिवार को मौसम शुष्क रहा। इससे फिर गर्मी शुरू हो गई है। धीरे-धीरे उमस भारी गर्मी में बदल जाएगी।

पूर्वी में 15 जुलाई तक छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कानपुर छोड़ 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। कानपुर में पिछले 72 घंटों से सक्रिय मानसून ठंडा पड़ गया है। शनिवार सुबह 08:30 बजे तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) में 02.8 मिमी लेकिन एयरफोर्स वेदर स्टेशन में 25.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीएसए में शुक्रवार-शनिवार को कुल 38 मिमी और एयरफोर्स में 98.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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शनिवार को कानपुर में दिन का पारा 32 से 33.5 डिग्री और न्यूनतम पारा 24.4 से 24.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अधिकतम और न्यूनतम नमी का प्रतिशत भी कम हो गया। अधिकतम 98 से 86 और न्यूनतम 80 से 69 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद भी उमस अधिक नहीं बढ़ी पर 24 से 48 घंटों में यह बढ़ने लगेगी। आगे गर्मी बढ़ने का क्रम बना रहेगा। तापमान फिर 38-40 डिग्री तक पहुंच सकता है।

टाइफून बार्वी का असर

मौसम विभाग के अनुसार टाइफून बार्वी का असर प्रभावी हो गया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देश के दक्षिणी राज्यों में पड़ा है जहां से बादल पूरी तरह नदारद हो गए हैं। लेकिन, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर सबसे कम रहेगा जहां भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक हल्की बारिश जारी रह सकती है।

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भारी बारिश की संभावना नहीं

वर्तमान में ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा छूते हुए गुजर रही है। ऊपरी जोन में पांच परिसंचरण कार्य कर रहे हैं। इससे कम दबाव का क्षेत्र तो बना है लेकिन नमी लगातार कम होने से बादलों के बनने की प्रक्रिया बंद हो जाने से बारिश के आसार सीमित हो गए हैं। छिटपुट बादलों के कारण बारिश का सिलसिला बना रहेगा लेकिन मानसून की सक्रियता पर ब्रेक लग जाएगा। सीएसए के मौसम तकनीकी कृषि अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि हाल फिलहाल भार बारिश की संभावना नहीं है। छिटपुट बारिश कभी भी हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी के कुछ जनपदों में ही अलर्ट रहेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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