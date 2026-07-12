UP Rain: आज यूपी के 13 जिलों में बारिश के आसार, 4 दिन रिमझिम फुहार; फिर लगेगा लंबा ब्रेक

UP Rain: यूपी के 13 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। वैसे मानसूनी बारिश पर अब ब्रेक लगने जा रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि बुधवार तक छिटपुट बारिश होगी इसके बाद यूपी में भी मानसूनी बारिश पर लंबा ब्रेक लग जाएगा। पूर्वी यूपी में 15 जुलाई तक छिटपुट बारिश हो सकती है।

Rain in UP : आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। सोमवार को 9 जिलों, मंगलवार को 14 और बुधवार को आठ जिलों में ही बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद पूर्वी यूपी में भी बारिश थम जाएगी। पश्चिमी यूपी में तो मानसूनी बारिश पर ब्रेक लग भी गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि देश में दक्षिण के कई राज्यों में मानसूनी बारिश पर अब ब्रेक लगेगा। इसकी शुरुआत रविवार से हो जाएगी। बुधवार तक छिटपुट के बाद यूपी में भी लंबा ब्रेक लग जाएगा। कानपुर में तो रविवार से ही बारिश पर विराम लग जाएगा। शनिवार को मौसम शुष्क रहा। इससे फिर गर्मी शुरू हो गई है। धीरे-धीरे उमस भारी गर्मी में बदल जाएगी।

पूर्वी में 15 जुलाई तक छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को कानपुर छोड़ 13 जिलों में बारिश के आसार हैं। कानपुर में पिछले 72 घंटों से सक्रिय मानसून ठंडा पड़ गया है। शनिवार सुबह 08:30 बजे तक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) में 02.8 मिमी लेकिन एयरफोर्स वेदर स्टेशन में 25.6 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। सीएसए में शुक्रवार-शनिवार को कुल 38 मिमी और एयरफोर्स में 98.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

शनिवार को कानपुर में दिन का पारा 32 से 33.5 डिग्री और न्यूनतम पारा 24.4 से 24.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अधिकतम और न्यूनतम नमी का प्रतिशत भी कम हो गया। अधिकतम 98 से 86 और न्यूनतम 80 से 69 प्रतिशत पर आ गया। इसके बाद भी उमस अधिक नहीं बढ़ी पर 24 से 48 घंटों में यह बढ़ने लगेगी। आगे गर्मी बढ़ने का क्रम बना रहेगा। तापमान फिर 38-40 डिग्री तक पहुंच सकता है।

टाइफून बार्वी का असर मौसम विभाग के अनुसार टाइफून बार्वी का असर प्रभावी हो गया है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देश के दक्षिणी राज्यों में पड़ा है जहां से बादल पूरी तरह नदारद हो गए हैं। लेकिन, पूर्वोत्तर राज्यों में इसका असर सबसे कम रहेगा जहां भारी बारिश के आसार बने रहेंगे। इसके अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर से उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा तक हल्की बारिश जारी रह सकती है।