UP Rain: इस जिले में भारी बारिश से सड़क पर बह रहा 2 फीट पानी, स्कूल में भी जलभराव

UP Rain: यूपी के बलरामपुर में रुक-रुककर हो रही भारी बारिश से नाला उफना गया है। गांव और सरकारी स्कूल में पानी भर गय है। वहीं सड़क पर दो फीट पानी बह रहा है। लोगों को आने-जाने मेंं दिक्कत हो रही है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:09 PM


यूपी के कई जिलों में बारिश हो रही है। कई जिलों का मौसम सुहाना है। बलरामपुर में दो दिनों से रुक-रुककर हो रही भारी बारिश के कारण पहाड़ी नाला हेंगहा उफान पर आ गया जिससे इटैहिया प्राथमिक विद्यालय और गांव में पानी भर गया है। ललिया-बनघुसरी तथा बनघुसरी अम्बरनगर मार्ग पर दो फीट पानी बह रहा है। लोगों को मुश्किल हो रही है। उधर, मौसम विभाग के मुताबिक, आज बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या एवं आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण शिवराम, लालता प्रसाद, बाबादीन, अशरफ, मोहरी, जनकराम, शमशेर, नदीम, अकरम आदि लोगों ने बताया कि पहाड़ी नाला का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव में पानी भर गया है। आधा दर्जन लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो गया है। घर का सामान लोग निकालकर ऊंचे स्थान पर रख रहे हैं। लोगों ने बताया कि तराई क्षेत्र में पहाड़ी नाला हेंगहा, गौरिया, कचनी, बूढ़ी राप्ती, खैरनाला सीधे पहाड़ से जुड़ा है। भारी बारिश होने पर पहाड़ी पानी नाले से होकर गांव तक आ जाती है। बताया कि बाढ़ पानी से धान व गन्ना फसल को काफी हद तक फायदा मिला है। लेकिन मार्गों की स्थित बेहद खराब हो गयी है।

ग्राम प्रधान रामजागे गुप्ता ने बताया कि बनघुसरी और इटैहिया गांव काफी नीचले भूभाग पर बसा है और पहाड़ी नाला हेंगहा के करीब है इसलिए नाले का पानी गांव में आ जाता है। इस संबंध में सदर एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि राजस्व टीम को भेजकर बाढ़ स्थिति की जांच कराई जायेगी।

