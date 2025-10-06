UP Rain: 50 से अधिक जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना

यूपी में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने और ओलों की भी संभावना जताई है। तेज हवा के झोंके भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है।

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की मानें तो आज और कल भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। 50 से अधिक जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, बारिश की वजह से कई जिलों में सड़कें लबालब पानी से भर गई हैं।

मौसम विभाग की मानें तो आज कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। वहीं, 7 अक्टूबर यानि कल मेघगर्जन के साथ वज्रपात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलेंगी। प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मुरादाबाद,रामपुर, संभल, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर,उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी, बांदा, इटावा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सुल्तानपुर, अंबेडकरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में ओले पड़ने की संभावना पश्चिमी यूपी के मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, कासगंज, अलीगढ़, रामपुर, संभल, बदायूं, मुरादाबाद और अमरोहा समेत कई जिलों में येलो अलर्ट के साथ ओले पड़ने की भी संभावना है।

पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुशीनगर, महराजगंज, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज समेत अन्य कई जिलों में मध्यम बारिश हुई। वहीं, गाजीपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर और रायरबरेली समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश दर्ज की गई है।