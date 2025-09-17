UP Rain: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में अलर्ट

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावाना है। लखनऊ और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावाना है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर, जौनपुर में बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो 18 सितंबर को देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।