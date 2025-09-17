UP Rain continues alert in many districts including Lucknow and Kanpur UP Rain: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: यूपी में बारिश का सिलसिला जारी, लखनऊ-कानपुर समेत इन जिलों में अलर्ट

यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावाना है। लखनऊ और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 17 Sep 2025 04:09 PM
यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बदरा बरस रहे हैं। वैज्ञानिकों की मानें तो आगामी दिनों में भी बारिश होगी। मध्य और पूर्वी में झमाझम वर्षा होने की संभावाना है। लखनऊ, कानपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर, जौनपुर में बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत हो गई।

लखनऊ स्थित मौसम विभाग की मानें तो 18 सितंबर को देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

उधर, जौनपुर के सराय ख्वाजा क्षेत्र में बुधवार दोपहर बारिश के बीच बिजली गिरने से दो बच्चों की झुलस कर मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुल्तानपुर गौर गांव के रहने वाले लालमन का 15 साल का बेटा किशन और बद्दूर का 13 साल का अतुल बारिश में घर से कुछ दूर पर पेड़ के नीचे खड़े थे कि तेज चमक गरज के साथ बिजली गिरी और दोनो की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचकर इसकी सूचना हल्का लेखपाल को दिए। उन्होंने पहुंचकर मृतकों का जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लगाकर भेज दिए ताकि परिजनों को सरकार द्वारा कुछ आर्थिक सहायता राशि मिल सके।

Lucknow UP Rain UP Weather अन्य..
