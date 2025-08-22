UP Rain alert: Heavy rain with strong winds in these districts in the next 3 hours, lightning is also expected UP Rain: यूपी में आज इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवा संग बरिश, बिजली गिरने के भी आसार, येलो अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain alert: यूपी के कई जिलों में अगले 3 घंटे में गरज-चमक, तेज हवा के साथ बरिश और बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 09:47 AM
UP Rain alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो रहा है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में बारिश के बाद आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गरज चमक, तेज हवा के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है ।

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि अगले तीन घंटे में उत्तर प्रदेश के मथुरा, कुशीनगर, महाराजगंज, अलीगढ़ में गरज चमक, तेज हवा के साथ मध्यम से तेजी बरिश की संभावना है। आकाशकीय बिजली गिरने के भी आसार जताए हैं। इसके साथ ही जौनपुर, बलिया, राय बरेली, अमेठी, इटावा, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, आवस्ती, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, हल्की से मध्यम बारिश और अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना है।

कल गाजीपुर में हुई सबसे अधिक बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि मध्यम यानि 25 से 60 मिमी के बीच बारिश, हल्की यानी 25 मिमी तक बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच सबसे ज्यादा 35.4 मिलीमीटर वर्षा गाजीपुर में हुई। इसके अलावा कानपुर शहर में 28.8, बलिया में 11.1, सुलतानपुर में 11.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अब तक समूचे प्रदेश में 524.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है जो कि सामान्य है। पूर्वी यूपी में सामान्य 557.4 के मुकाबले 488.7 मिलीमीटर वर्षा हुई जो कि सामान्य से 12 फीसदी कम रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 481.5 के मुकाबले 20 फीसदी अधिक 576.3 मिलीमीटर वर्षा गुरुवार तक हो चुकी है।

