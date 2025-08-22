UP Rain: यूपी में आज इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवा संग बरिश, बिजली गिरने के भी आसार, येलो अलर्ट

UP Rain alert: यूपी के कई जिलों में अगले 3 घंटे में गरज-चमक, तेज हवा के साथ बरिश और बिजली गिरने के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

UP Rain alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो रहा है। गुरुवार को यूपी के कई जिलों में बारिश के बाद आज भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को गरज चमक, तेज हवा के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है ।

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए जानकारी दी है कि अगले तीन घंटे में उत्तर प्रदेश के मथुरा, कुशीनगर, महाराजगंज, अलीगढ़ में गरज चमक, तेज हवा के साथ मध्यम से तेजी बरिश की संभावना है। आकाशकीय बिजली गिरने के भी आसार जताए हैं। इसके साथ ही जौनपुर, बलिया, राय बरेली, अमेठी, इटावा, मथुरा, कासगंज, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, देवरिया, अयोध्या, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, फर्रुखाबाद, बहराइच, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, आवस्ती, शाहजहांपुर, अलीगढ़, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, हल्की से मध्यम बारिश और अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना है।