अर्नब तूफान को लेकर यूपी के शहरों में चार दिन का अलर्ट, जर्जर भवनों को लेकर निर्देश
अर्नब तूफान को लेकर यूपी के शहरों में चार दिन का अलर्ट जारी हुआ है। प्रशासन ने जर्जर भवनों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिन तेज हवाएं, बारिश और वज्रपात की आशंका है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के संभावित प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानपुर में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 31 अक्तूबर के बीच भारी बारिश, तेज हवाएं, गरज-चमक और वज्रपात की आशंका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने आमजन, किसानों और पशुपालकों को एडवाइजरी जारी की है। एडीएम फाइनेंस डा. विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और राहत एवं बचाव दलों को सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अफवाह से बचें
एडीएम फाइनेंस डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने लोगों से अफवाहों से बचने और मौसम की जानकारी अधिकृत स्रोतों से लेने की अपील की है। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस हेल्पलाइन 112 या स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की भी अपील की है।
जर्जर भवनों की पहचान के निर्देश
प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर भवनों व कमजोर दीवारों की पहचान कर जरूरी सुरक्षा उपाय करने के निर्देश संबंधित विभाग को जारी किए हैं। जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था रखें। आपदा मित्रों, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड, होमगार्ड और प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को यह सलाह
● काटकर रखी गई फसल और अनाज को तिरपाल से ढककर सुरक्षित रखें।
● कृषि उपकरण, भूसा और अन्य उपज को भी सुरक्षित स्थान पर रखें
● खराब मौसम के दौरान खेतों में कीटनाशक और उर्वरकों का छिड़काव न करें।
● पशुपालकों को पशुओं को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे या कमजोर छप्परों में न बांधें।
इसका रखें ख्याल
● प्रशासन ने लोगों को आंधी-बारिश के दौरान पक्के भवनों में रहने की सलाह दी है
● पेड़ों, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों, जर्जर दीवारों और होर्डिंग से दूर रहने को कहा है
● वज्रपात के दौरान खुले मैदान, खेत और तालाब के पास जाने से बचें
● जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले स्थानों को पार करने का जोखिम न उठाएं
● बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें
गोरखपुर में भी चक्रवात ‘अर्नब’ से मौसम बिगड़ने के आसार, अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवाती मौसम तंत्र (अर्नब) के प्रभाव को देखते हुए गोरखपुर के भी जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। 28 और 29 अक्तूबर को जिले में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ गरज-चमक, वज्रपात और भारी बारिश की आशंका है। जिसको लेकर जन-धन की सुरक्षा और संभावित नुकसान को कम करने के लिए राहत एवं बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं प्रभारी अधिकारी आपदा जय प्रकाश ने जिला, तहसील और विभागीय आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश दिया है। संबंधित अधिकारियों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में जर्जर व असुरक्षित मकानों को चिह्नित कर उनमें रहने वाले लोगों को सुरक्षित भवनों, राहत शिविरों या रैन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
मौसम खराब होने की आशंका को देखते हुए किसानों से तैयार फसलों की शीघ्र कटाई करने और कटी फसल व खुले में रखे अनाज को सुरक्षित, ढके स्थानों पर रखने की अपील की जाएगी। पेड़ गिरने से यातायात बाधित होने की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ त्वरित कार्रवाई करने वाली टीमें तैनात रहेंगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें