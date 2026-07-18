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गुस्से से पागल पति ने 20 मिनट तक पत्नी को डंडे से पीटा, पूरी रात बेहोश छोड़ा सुबह मौत

By Srishti Kunj
संवाददाता, रायबरेली
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पत्नी से विवाद के बाद पति ने अपना आपा खोया। उसने पत्नी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। 20 मिनट तक उसने पत्नी की पिटाई की। रायबरेली में गुरूबख्शगंज थाना क्षेत्र के बथुआ खास के खाले का पुरवा की घटना है।

गुस्से से पागल पति ने 20 मिनट तक पत्नी को डंडे से पीटा, पूरी रात बेहोश छोड़ा सुबह मौत

यूपी के रायबरेली में गुरुबख्शगंज थानाक्षेत्र में बीती रात मामूली कहासुनी के बाद आपा खोए पति ने पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। परिजनों की चीख-पुकार पर पहुंचे ग्रामीणों ने पति के हाथ से डंडा छीनकर मामला रफा-दफा करा दिया, लेकिन पिटाई से रात में ही पत्नी की मौत हो गई। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सतांव ब्लॉक के थाना गुरुबख्शगंज स्थित पूरे खाले गांव निवासी अमरनाथ पुत्र पीतांबर ईंट-भट्ठे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। अमरनाथ के परिवार में मां और पत्नी रीना (38) समेत पांच बच्चे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक शुक्रवार देर रात अमरनाथ भट्ठे से काम करने के बाद घर लौटा था। इसी बीच किसी बात को लेकर उसकी पत्नी रीना से कहासुनी शुरू हो गई। मामूली बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी इतनी आगे बढ़ी कि अमरनाथ ने डंडे से पत्नी रीना को पीटना शुरू कर दिया।

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गुस्से से पागल अमरनाथ ने पत्नी को बीस मिनट तक डंडे से जमकर पीटा। इसमें वह बेसुध हो गई। माता-पिता में लड़ाई होते देख बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों की चीख-पुकार और शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने अमरनाथ से डंडा छीना और उसे अलग किया। अमरनाथ को समझाने के बाद ग्रामीण अपने घरों को लौट गए। इस बीच रीना बेहोश हालत में पड़ी रही और रात में ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब अमरनाथ ने रीना को उठाना चाहा तो वह नहीं उठी। इसके बाद मामले की जानकारी पर भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए।

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ग्रामीणों ने मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस को सूचना दे दी। हत्या की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन-फानन मौके पर भारी फोर्स के साथ गुरुबख्शगंज थाना प्रभारी संजय कुमार मौके पर पहुंचे। इसके बाद फोरेंसिंक टीम के साथ एएसपी आलोक कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल परिवार की ओर से किसी तरह की तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस टीम अपनी जांच में जुटी है। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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पांच बच्चों के सिर से उठा मां का साया

ग्रामीणों की मानें तो अमरनाथ और रीना की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। दोनों के पांच बच्चे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अमरनाथ ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करता है और शराब का आदी है। इतना ही नहीं, अमरनाथ की पत्नी भी शराब का सेवन करती थी। इसको लेकर आएदिन पति-पत्नी में झगड़ा होता था, लेकिन झगड़े में अमरनाथ पत्नी की हत्या करेगा, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब मारपीट में अमरनाथ की पत्नी की मौत होने से उसके पांच बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। रीना की मौत के बाद पांचों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पत्नी की मौत होते ही घर से फरार हुआ पति

एएसपी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां रीना का पति अमरनाथ नहीं मिला। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि पत्नी की मौत होने के बाद जब ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होने लगे तो अमरनाथ मौका देखकर घर से फरार हो गया। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी है। हालांकि परिवार की ओर से किसी ने कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी है। तहरीर मिलने पर मामले में मुकदमा दर्ज कर अमरनाथ को गिरफ्तार किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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