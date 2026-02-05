Hindustan Hindi News
फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, परिवार ने लगाए हत्या करने का आरोप

संक्षेप:

यूपी के रायबरेली में एक युवकी का शव फंदे से लटका मिला। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है और युवक की हत्या के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि भदोखर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की सुबह घर के पास स्थित पेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटकता मिला।

Feb 05, 2026 01:01 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, रायबरेली
यूपी के रायबरेली में एक युवकी का शव फंदे से लटका मिला। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है और युवक की हत्या के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि भदोखर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की सुबह घर के पास स्थित पेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में शव लटकता मिला। शव देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मामले में परिजन व पड़ोसियों ने युवक की हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मामले में मिली जानकारी के अनुसार भदोखर थाने के परोरा गांव के रहने वाले 22 वर्षीय अनुज कुमार पुत्र सुखराम का शव घर के पास स्थित पेड़ में दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे से लटकता मिला। परिजनों ने पड़ोसियों पर युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

घटनास्थल पर पहुंचे सीओ सिटी अरूण कुमार नौहवार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा पड़ोसियों पर लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसी के बाद हत्या और आत्महत्या का खुलासा होगा। पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

