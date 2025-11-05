Hindustan Hindi News
धान के खेत में मिली अज्ञात महिला की सिर कटी लाश, सड़ा हुआ शव देख मचा हड़कंप

संक्षेप: यूपी के रायबरेली में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रायबरेली के बछरावां- पश्चिम गांव बाईपास पर समोधा गांव में धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव वालों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी।

Wed, 5 Nov 2025 01:37 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, रायबरेली
यूपी के रायबरेली में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रायबरेली के बछरावां- पश्चिम गांव बाईपास पर समोधा गांव में धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव वालों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही है की महिला की हत्या कर शव इस इलाके में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह छह बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब चुरूवा -पश्चिम गांव बाईपास मार्ग पर समोधा गांव के किनारे एक धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिला। ग्रामीणों ने जब उक्त शव को देखा तो उसके धड़ से सिर का हिस्सा गायब था‌ और शव काफी सड़ चुका था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग तीन-चार दिन पहले यह शव फेंका गया है। महिला साड़ी ब्लाउज पहने हुए है और लगभग उसकी उम्र 35 वर्ष के करीब बताई जा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि महिला को यहां पर मारकर फेंका गया है।

शव मिलने की जानकारी गांव वालों ने पुलिस को भी दी। गांव वालों से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बारे में थानाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है कि महिला की पहचान आसपास क्षेत्र में कराई जा रही है। आस-पास के थानों में भी इसकी जानकारी दी गई है और लापता महिलाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
