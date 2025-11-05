धान के खेत में मिली अज्ञात महिला की सिर कटी लाश, सड़ा हुआ शव देख मचा हड़कंप

संक्षेप: यूपी के रायबरेली में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रायबरेली के बछरावां- पश्चिम गांव बाईपास पर समोधा गांव में धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव वालों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी।

यूपी के रायबरेली में एक महिला की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। रायबरेली के बछरावां- पश्चिम गांव बाईपास पर समोधा गांव में धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गांव वालों ने महिला का शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशंका जताई जा रही है की महिला की हत्या कर शव इस इलाके में फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह छह बजे के करीब उस समय हड़कंप मच गया जब चुरूवा -पश्चिम गांव बाईपास मार्ग पर समोधा गांव के किनारे एक धान के खेत में महिला का सिर विहीन शव मिला। ग्रामीणों ने जब उक्त शव को देखा तो उसके धड़ से सिर का हिस्सा गायब था‌ और शव काफी सड़ चुका था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग तीन-चार दिन पहले यह शव फेंका गया है। महिला साड़ी ब्लाउज पहने हुए है और लगभग उसकी उम्र 35 वर्ष के करीब बताई जा रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि महिला को यहां पर मारकर फेंका गया है।