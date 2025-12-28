चाचा ने साथियों के संग मिलकर भतीजे को उतारा था मौत के घाट, दो गिरफ्तार, एक फरार
यूपी के रायबरेली में एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार है। चाचा ने मामले में हत्या की बात कबूल कर ली है।
यूपी के रायबरेली में एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि बछरावां थाना क्षेत्र में बीती एक दिसंबर 2025 को स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामकृपाल यादव निवासी ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट देहली थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम सब्जी स्थित छोटकवा खेड़ा पुलिया के पास मिला। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण गंभीर चोटें बताई गई हैं। परिवार से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस को मामले में 27 दिसंबर 2025 को टिप मिली। टिप के अनुसार पुलिस ने दबिश देकर दो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में रामचंद्र यादव और रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है।
पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त रामचंद्र यादव ने कबूल करते हुए बताया कि उनका भतीजा अभिषेक यादव पुत्र राम कृपाल द्वारा नशे में आए दिन परिवार के लोगों के साथ मारपीट करता और घर की बहू बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं बल्कि वो विरोध करने पर मारपीट करता था। इससे तंग आकर हमने अपने रिश्तेदार विजय यादव और विजय यादव के दोस्त रमेश यादव के साथ मिलकर अभिषेक यादव के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर उसके शव को नहर पुलिया के नीचे छुपा दिया था।
पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं, अन्य एक आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक बछरावां राजीव सिंह, उपनिरीक्षक अभिजीत विश्वकर्मा, उपनिरीक्षक हरिमोहन सिंह, आरक्षी कासिब अहमद, आरक्षी आशीष यादव, आरक्षी शिवचरण एवं एसओजी प्रभारी अरविंद कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी चंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शेखर कुमार, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी अमर सिंह, आरक्षी ओंकार, मुख्य आरक्षी समर बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी कौशल कुमार, आरक्षी विकास पांडे एवं आरक्षी प्रशांत तिवारी की महती भूमिका रही।