Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Raebareli man Killed Nephew with help of friends Two arrested one Absconding
चाचा ने साथियों के संग मिलकर भतीजे को उतारा था मौत के घाट, दो गिरफ्तार, एक फरार

चाचा ने साथियों के संग मिलकर भतीजे को उतारा था मौत के घाट, दो गिरफ्तार, एक फरार

संक्षेप:

यूपी के रायबरेली में एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार है। चाचा ने मामले में हत्या की बात कबूल कर ली है।

Dec 28, 2025 12:49 pm ISTSrishti Kunj रायबरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के रायबरेली में एक चाचा ने अपने ही भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि, एक आरोपी अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि बछरावां थाना क्षेत्र में बीती एक दिसंबर 2025 को स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अभिषेक कुमार पुत्र श्री रामकृपाल यादव निवासी ग्राम जगन्नाथपुर पोस्ट देहली थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में ग्राम सब्जी स्थित छोटकवा खेड़ा पुलिया के पास मिला। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले में मिली जानकारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण गंभीर चोटें बताई गई हैं। परिवार से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने नामजदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस को मामले में 27 दिसंबर 2025 को टिप मिली। टिप के अनुसार पुलिस ने दबिश देकर दो को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में रामचंद्र यादव और रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के बाद सुसाइड; जिस मंदिर में की शादी, 22 दिन बाद उसी जगह लटके मिले शव

पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त रामचंद्र यादव ने कबूल करते हुए बताया कि उनका भतीजा अभिषेक यादव पुत्र राम कृपाल द्वारा नशे में आए दिन परिवार के लोगों के साथ मारपीट करता और घर की बहू बेटियों के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता था। इतना ही नहीं बल्कि वो विरोध करने पर मारपीट करता था। इससे तंग आकर हमने अपने रिश्तेदार विजय यादव और विजय यादव के दोस्त रमेश यादव के साथ मिलकर अभिषेक यादव के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर उसके शव को नहर पुलिया के नीचे छुपा दिया था।

पुलिस का कहना है कि दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं, अन्य एक आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। उसे जल्द गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक बछरावां राजीव सिंह, उपनिरीक्षक अभिजीत विश्वकर्मा, उपनिरीक्षक हरिमोहन सिंह, आरक्षी कासिब अहमद, आरक्षी आशीष यादव, आरक्षी शिवचरण एवं एसओजी प्रभारी अरविंद कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी चंद्र प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शेखर कुमार, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार शुक्ला, मुख्य आरक्षी अमर सिंह, आरक्षी ओंकार, मुख्य आरक्षी समर बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी कौशल कुमार, आरक्षी विकास पांडे एवं आरक्षी प्रशांत तिवारी की महती भूमिका रही।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Raebareli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |