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पत्नी को पीट-पीटकर गांव के बाहर अधमरा छोड़ा, मौत के बाद शव घर में फेंककर पति फरार

Apr 16, 2026 12:45 pm ISTSrishti Kunj रायबरेली, राजा मिश्रा
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यूपी के रायबरेली में गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र के मानपुर में एक नशेड़ी युवक ने पीट-पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी का जब नशा उतरा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस के आने से पहले वह मौके से फरार हो गया। घटना सतांव ब्लॉक के गुरुबक्शगंज थानाक्षेत्र के गांव मानपुर की है।

पत्नी को पीट-पीटकर गांव के बाहर अधमरा छोड़ा, मौत के बाद शव घर में फेंककर पति फरार

यूपी के रायबरेली में गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र के मानपुर में एक नशेड़ी युवक ने पीट-पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी का जब नशा उतरा तो उसके होश उड़ गए। पुलिस के आने से पहले वह मौके से फरार हो गया। घटना सतांव ब्लॉक के गुरुबक्शगंज थानाक्षेत्र के गांव मानपुर की है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी अखिलेश पुत्र रामदयाल का खीरों थाना क्षेत्र के बसावन खेड़ा की रहने वाली नीतू (26) से लगभग डेढ़ साल पहले प्रेम विवाह हुआ था l शादी के बाद दोनों एक साथ मजदूरी कर परिवार चलाते थे। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार की दोपहर अखिलेश ने अपनी मां राजरानी को यह बताकर घर से निकला कि वह नीतू के साथ ईंटभट्ठे पर मजदूरी करने के लिए जा रहा है l

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ग्रामीणों का कहना है कि अखिलेश गुस्सैल स्वभाव का है। काम के लिए ईंट-भट्ठे पर जाते समय किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई। इसके बाद अखिलेश ने गुरुबक्शगंज में शराब पी। पति को रास्ते में रुककर शराब पीने से नीतू ने मना किया तो अखिलेश आग बबूला हो गया। उसने नीतू को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद नीतू ने काम पर जाने से मना कर दिया। इससे अखिलेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और घर लौटते समय रास्ते में उसे नीतू को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इससे नीतू की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। इस बीच अखिलेश नीतू को गांव के किनारे छोड़कर फरार हो गया।

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नीतू को देखकर राहगीरों ने एंबुलेंस को सूचना देकर नीतू को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। इस बीच सूचना पर पहुंचा अखिलेश नीतू को लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी रास्ते में देर रात उसकी मौत हो गयी l मौत के बाद अखिलेश नीतू का शव गांव ले आया और घर से फरार हो गया। ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पति फरार है। फिलहाल अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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