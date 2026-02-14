Hindustan Hindi News
रायबरेली में घर में ब्लास्ट से एक महिला की मौत और तीन घायल, कई घरों में आई दरारें

Feb 14, 2026 01:47 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, रायबरेली
यूपी के रायबरेली में अचानक एक घर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज बाजार में मो. यूनुस के घर में रखे पटाखे में विस्फोट के बाद गैस सिलेंडर में आग लग गई।

यूपी के रायबरेली में अचानक एक घर में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सलोन कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज बाजार में मो. यूनुस के घर में रखे पटाखे में विस्फोट के बाद गैस सिलेंडर में आग लग गई। इसके बाद कई लगातार विस्फोट हुए। जिसमें एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर दमकल विभाग के साथ पहुंची पुलिस ने मलबे में से महिला के शव को निकालकर कब्जे में ले लिया। हादसे में तीन घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिसके घर में विस्फोट हुआ वह पटाखे का व्यवसाय करता है।

कई घरों में आई दरारें

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सलोन थाना क्षेत्र में बीती रात कोतवाली क्षेत्र के साहबगंज बाजार निवासी आतिशबाज फिरोज अहमद के मकान में हुए अचानक पटाखे के विस्फोट से मकान के पर खच्चे उड़ गए। घटना में 60 वर्षीय अख्तरी पत्नी यूनुस की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। 65 वर्षीय यूनुस, 35 वर्षीय रूबी बानो, 15 वर्षीय लकी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। इस घटना की सूचना पर तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है।

बताया जा रहा है कि मकान में हुए विस्फोट की चपेट में आसपास के लगभग आधा दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना की जानकारी होते ही उप जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश, तहसीलदार दीपिका सिंह, क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पटाखे से हुए विस्फोट की घटना के बाद अधिकारियों ने स्थल पर पहुंचकर मामले में जांच शुरू कर दी है। मलबे में से अन्य विस्फोटक भी बरामद करने की कवायद जारी है।

अधिकारियों का कहना है कि विस्फोट में एक की मौत और तीन घायल हैं। मामले की जांच जारी है और जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आस-पास के लोगों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। घायलों के बयान दर्ज किए जाएंगे। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी।

