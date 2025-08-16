यूपी में कब्जे को लेकर दो पक्षों में तड़तड़ाईं गोलियां, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत 9 लोग घायल

यूपी के रायबरेली जिले में दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद हो गया। दो पक्षों में गोलियां चलने लगीं। फायरिंग में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत नौ लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली जिले के हरचंदपुर कस्बे में दुकान पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ गया। फायरिंग शुरू हो गई। दोनों ओर से गोलियां तड़ताड़ने लगीं। इस घटना में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि समेत नौ लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। सभी घायल खतरे से बाहर हैं। फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

हरचंदपुर कस्बे में दो लोगों ने पार्टनरशिप में दुकान बनाई थी। बाद में दुकान को लेकर विवाद हो गया। शुक्रवार को दुकान पर कब्जा लेने एक पक्ष पहुंच गया। जानकारी मिलने पर दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंचा। इस दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ गोलियां चलने लगीं। फायरिंग में नौ लोग घायल हुए हैं। सभी के छर्रे लगे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत सामान्य है। घायलों में प्रधान प्रतिनिधि कंड़ौरा मोहम्मद इजहार उम्र 42 वर्ष पुत्र मोहम्मद जमा, सरफराज उमर 30 वर्ष पुत्र राजुद्दीन, आशुतोष गुप्ता उम्र 30 वर्ष पुत्र हरि शंकर, राजेश पाल उम्र 18 वर्ष पुत्र बैजनाथ पाल आदि शामिल हैं।