खाद किल्लत के बीच यूरिया को भगवान मानकर पूज रहे किसान, बोरी घर लाकर उतारी आरती

यूपी के रायबरेली में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। रायबरेली में खाद किल्लत के बीच किसानों को बड़ी ही मुश्किल से यूरिया मिला। ऐसे में उन्होंने यूरिया को भगवान का दर्जा दिया और बोरी की आरती उतारी। उनका कहना है कि यूरिया मिलना भगवान से वरदान मिलने जैसा है।

यूपी के रायबरेली में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। रायबरेली में खाद किल्लत के बीच किसानों को बड़ी ही मुश्किल से यूरिया मिला। ऐसे में उन्होंने यूरिया को भगवान का दर्जा दिया और बोरी की आरती उतारी। उनका कहना है कि यूरिया मिलना भगवान से वरदान मिलने जैसा है। इसी के बाद किसानों ने यूरिया खाद की आरती उतारी। आरती करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो डलमऊ तहसील का बताया जा रहा है। किसान रूपेश मौर्य को 8 बीघे खेत के लिए यूरिया की जरूरत थी। लेकिन लंबे इंतजार के बाद उन्हें सिर्फ एक बोरी यूरिया मिली। एक बोरी यूरिया खाद मिलने पर किसान बोरी की पूजा करने लगे।

भरपूर खाद का दावा पर किसान परेशान सरकारी दावों में जनपद के सरकारी गोदामों से लेकर पैक्स की समितियों पर यूरिया की खाद की कोई कमी नहीं लेकिन किसान परेशान है। किसान निजी दुकानों से सौ रुपये अधिक प्रतिबोरी के हिसाब से यूरिया खाद खरीद रहा है। पच्चीस समतियों में पैसा जमा होने के बाद भी खाद नहीं मिल पायी है। कहा जाता है कि प्रक्रिया के चलते थोड़ा समय लग जाता है लेकिन सच यही है कि किसानों को समितियों से पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है।

जनपद में यूरिया की कमी सरकारी आंकड़ों में तो नहीं है लेकिन किसान परेशान है। किसानों को एक बोरी यूरिया के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बड़े किसानों को तो इस किल्लत से कोई समस्या नहीं हो रही है लेकिन छोटे किसानों पर सीधा इसका प्रभाव पड़ रहा है। समितियों से खाद न मिलने के कारण किसानों को निजी दुकानदारों के यहां से खाद लेनी पड़ रही है। निजी दुकानदार सौ रुपये प्रतिबोरी अधिक दर लेकर ही यूरिया दे रहें है। किसान कुचरिया के किसान रमेश ने बताया कि तीन बोरी खाद खरीदी निर्धारित दर से तीन सौ रुपए अधिक दिया तब जाकर मिली। समिति में खाद होती तो यह समस्या न होती है। यह एक बानगी भर है जनपद में यही हालात कई जगहों पर बने हुए है।