पिता ने सौतेली मां संग मिलकर दबाया बेटे का गला, हत्या का पड़ोसियों पर लगाया आरोप

यूपी के रायबरेली में बछरावां क्षेत्र के रानीखेड़ा मजरे कुर्री गांव में बीती 28 फरवरी को एक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस हत्याकांड में पिता ने पहले अपने तीन पड़ोसियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी परंतु पुलिस की जांच में खुलासा होने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं जबकि मृतक के पिता ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटे की गला दबाकर हत्या की थी ।पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बीती 28 फरवरी को क्षेत्र के रानीखेड़ा मजरे कुर्री गांव के रहने वाले रोशनलाल 24 पुत्र छेदालाल का शव घर के बाहर वाले कमरे में पड़ा था। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, क्षेत्राधिकारी महाराजगंज प्रदीप कुमार थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल एवं फ़ारेसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था जिसमें गला दबाकर हत्या की किए जाने की पुष्टि हुई थी।

मृतक के पिता छेदालाल ने अपने गांव के ही तीन लोगों की विरुद्ध बेटे की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की थी परंतु हत्या की कोई ठोस वजह न निकलने से पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकार प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने टीम बनाकर सर्वलाइंस व अन्य माध्यमों से हत्या की असली वजह खोजने की कोशिश की। मृतक के पिता व सौतेली मां से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और बेटे की गला दबाकर हत्या करने की दास्तान भी बताई।

नशे में सौतेली मां से झगड़ा बनी हत्या की वजह मृतक रोशनलाल आए दिन शराब के नशे में अपनी सौतेली मां अर्चना के साथ मारपीट व गाली-गलौज करता था। सौतेली मां से झगड़ा करना मां को तो नागवांर गुजरता ही था पिता को भी बेटे की यह हरकत अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं बातों से खफा दोनों ने बेटे को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। कुछ दिन पूर्व मृतक रोशन लाल से गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था इसी बात का फायदा उठाकर रोशनलाल के पिता व उसकी सौतेली मां के द्वारा घर के कमरे में रात को बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सभी को गुमराह करने के लिए पिता ने जिन लोगों से मृतक रोशन लाल का झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों को फंसाने के चक्कर में पिता ने थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कर दी।घटना के बाद मृतक रोशनलाल का मोबाइल गायब था। पुलिस ने जब सौतेली मां अर्चना से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर घर से 300 मीटर की दूरी पर गेहूँ के खेत से मोबाइल बरामद किया गया ।