Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पिता ने सौतेली मां संग मिलकर दबाया बेटे का गला, हत्या का पड़ोसियों पर लगाया आरोप

Mar 05, 2026 01:05 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, रायबरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के रायबरेली में बछरावां क्षेत्र के रानीखेड़ा मजरे कुर्री गांव में बीती 28 फरवरी को एक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस हत्याकांड में पिता ने पहले अपने तीन पड़ोसियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पिता ने सौतेली मां संग मिलकर दबाया बेटे का गला, हत्या का पड़ोसियों पर लगाया आरोप

यूपी के रायबरेली में बछरावां क्षेत्र के रानीखेड़ा मजरे कुर्री गांव में बीती 28 फरवरी को एक युवक की गला दबाकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस हत्याकांड में पिता ने पहले अपने तीन पड़ोसियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी परंतु पुलिस की जांच में खुलासा होने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं जबकि मृतक के पिता ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बेटे की गला दबाकर हत्या की थी ।पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बीती 28 फरवरी को क्षेत्र के रानीखेड़ा मजरे कुर्री गांव के रहने वाले रोशनलाल 24 पुत्र छेदालाल का शव घर के बाहर वाले कमरे में पड़ा था। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा, क्षेत्राधिकारी महाराजगंज प्रदीप कुमार थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल एवं फ़ारेसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था जिसमें गला दबाकर हत्या की किए जाने की पुष्टि हुई थी।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया; पेट्रोल डालकर लगाई आग, शादी से इनकार पर भड़की

मृतक के पिता छेदालाल ने अपने गांव के ही तीन लोगों की विरुद्ध बेटे की हत्या किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की थी परंतु हत्या की कोई ठोस वजह न निकलने से पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के निर्देश पर क्षेत्राधिकार प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्याम कुमार पाल ने टीम बनाकर सर्वलाइंस व अन्य माध्यमों से हत्या की असली वजह खोजने की कोशिश की। मृतक के पिता व सौतेली मां से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया और बेटे की गला दबाकर हत्या करने की दास्तान भी बताई।

ये भी पढ़ें:शाहजहांपुर में निकला 'लाट साहब' का जुलूस; बरसे चप्पल-जूते, होली पर अनोखी परंपरा

नशे में सौतेली मां से झगड़ा बनी हत्या की वजह

मृतक रोशनलाल आए दिन शराब के नशे में अपनी सौतेली मां अर्चना के साथ मारपीट व गाली-गलौज करता था। सौतेली मां से झगड़ा करना मां को तो नागवांर गुजरता ही था पिता को भी बेटे की यह हरकत अच्छी नहीं लगती थी। इन्हीं बातों से खफा दोनों ने बेटे को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। कुछ दिन पूर्व मृतक रोशन लाल से गांव के ही कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था इसी बात का फायदा उठाकर रोशनलाल के पिता व उसकी सौतेली मां के द्वारा घर के कमरे में रात को बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। सभी को गुमराह करने के लिए पिता ने जिन लोगों से मृतक रोशन लाल का झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों को फंसाने के चक्कर में पिता ने थाने पर तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कर दी।घटना के बाद मृतक रोशनलाल का मोबाइल गायब था। पुलिस ने जब सौतेली मां अर्चना से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर घर से 300 मीटर की दूरी पर गेहूँ के खेत से मोबाइल बरामद किया गया ।

ये भी पढ़ें:10 महीने से ससुराल नहीं आ रही थी पत्नी, नाराज़ पति ने खुद को गोली से उड़ाया

कलंकित हुए पिता व सौतेली मां के रिश्ते

इस दर्दनाक घटना ने कहीं न कहीं एक बार फिर पिता व सौतेली मां के रिश्तो को कलंकित कर दिया। लोगों का कहना है कि सौतेली मां का रिश्ता तो पहले से ही बदनाम है लेकिन एक पिता के द्वारा अपने ही पुत्र को मौत के घाट उतारना कहीं न कहीं आज के समय में पिता पुत्र के रिश्तों को कलंकित कर देने का जीता जागता उदाहरण है। क्षेत्र के लोगों को जब इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई का पता चला तो सभी आवक रह गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Raebareli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |