प्राइमरी स्कूल में दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीटा, परिजनों का हंगामा, जातिगत भेदभाव का भी आरोप

संक्षेप: यूपी के रायबरेली जिले में प्राइमरी स्कूल में दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीटा। इस मामले पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जातिगत भेदभाव किया जा रहा है।

यूपी के रायबरेली में बछरावां थाना क्षेत्र के राघवपुर में प्राइमरी स्कूल के दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीट दिया। छात्र के परिजनों की ओर से प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ स्कूल का घेराव किया। प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की गई। बुधवार की सुबह पीड़ित परिजनों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर हंगामा काटना शुरू कर दिया गया। इसके बाद परिजनो ने थाने में तहरीर भी दी है।

प्राथमिक विद्यालय राघवपुर में कक्षा एक के दलित छात्र ऋतिक पुत्र रामबरन निवासी गरीब दास का पुरवा मजरे राघवपुर के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के एक शिक्षक ने किसी बात को लेकर छात्र के सिर पर बैट से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मामला शांत कराकर चौकी पर तहरीर देने की बात कही।