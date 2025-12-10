प्राइमरी स्कूल में दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीटा, परिजनों का हंगामा, जातिगत भेदभाव का भी आरोप

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
UP Raebareli a Dalit student was beaten with a bat by teacher, uproar from family members
यूपी के रायबरेली जिले में प्राइमरी स्कूल में दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीटा। इस मामले पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि जातिगत भेदभाव किया जा रहा है।

Dec 10, 2025 03:20 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी के रायबरेली में बछरावां थाना क्षेत्र के राघवपुर में प्राइमरी स्कूल के दलित छात्र को शिक्षक ने बैट से पीट दिया। छात्र के परिजनों की ओर से प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों के साथ स्कूल का घेराव किया। प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की मांग की गई। बुधवार की सुबह पीड़ित परिजनों के द्वारा विद्यालय पहुंचकर हंगामा काटना शुरू कर दिया गया। इसके बाद परिजनो ने थाने में तहरीर भी दी है।

प्राथमिक विद्यालय राघवपुर में कक्षा एक के दलित छात्र ऋतिक पुत्र रामबरन निवासी गरीब दास का पुरवा मजरे राघवपुर के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय के एक शिक्षक ने किसी बात को लेकर छात्र के सिर पर बैट से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने मामला शांत कराकर चौकी पर तहरीर देने की बात कही।

परिजनों व ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में बच्चों के साथ न केवल मारपीट की जाती है, बल्कि विद्यालय में उनके साथ छुआछूत और जातिगत भेदभाव भी किया जाता है। विरोध स्वरूप ग्रामीणों ने विद्यालय का घेराव किया है। ग्रामीण आरोपित शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है यदि जल्द ही उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आंदोलन करेंगे। पीड़ित छात्र के पिता रामबरन ने बताया कि देर शाम जब उसका बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर पहुंचा, तब उन्हें घटना की जानकारी प्राप्त हुई। घटना मंगलवार दोपहर की है। पीड़ित पिता के द्वारा बुधवार को थाना क्षेत्र की थुलेडी चौकी पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
