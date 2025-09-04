2 पंचायत सचिव सस्पेंड, 11 को प्रतिकूल प्रविष्टि, 26 का रोका वेतन, लापरवाह अफसरों पर बड़ा ऐक्शन

यूपी के रायबरेली जिले में लापरवाह अफसरों पर बड़ा ऐक्शन हुआ है। दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 11 पंचायत सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर दंडित किया गया। जबकि 26 का सिंतबर माह का वेतन रोक दिया गया है।

यूपी के रायबरेली में सीएम डैश बोर्ड जिले की स्थिति खराब करने वाले पंचायत सचिवों पर चाबुक चल गया। कमिश्नर की बैठक में अधिकारियों के पेंच कसे गए तो अधिकारियों ने लापरवाह पंचायत सचिवों का शिकंजा कस दिया। सरकारी धन डम्प करने वाले दो पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 11 पंचायत सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर दंडित किया गया। जबकि 26 का सिंतबर माह का वेतन रोक दिया गया है। एक अमेठी में तैनात और राही विकास खंड में सम्बद्ध एक ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए डीडीओ ने अमेठी के डीडीओ को संस्तुति कर पत्र भेजा है। एक साथ चालीस पंचायत सचिवों के विरुद्ध हुई कार्यवाही से हड़कंप मच गया है।

जनपद में कई ऐसे पंचायत सचिव है जो पैसा होने के बाद भी विकास कार्य नही करा रहे हैं। इनकी वजह से सीएम डैश बोर्ड में जिले की हालत बहुत खराब हो गई है। इसमें सुधार को लेकर कमिश्नर डा.रोशन जैकब ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर लापरवाहों पर सख्त कार्यवाही करने को कहा था। हाल यह है कि खीरों में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अरविंद कुमार की ग्राम पंचायत के खाते में करीब 36 लाख रुपए डंप है। इसी तरह दीनशाह गौरा में तैनात रामेश कुमार के खाते में भी पैसा पड़ा हुआ। डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने दोनों को निलंबित कर दिया है।

इसी तरह रोहनिया में तैनात कौशलेंद्र सिंह को, दीनशाह गौरा में तैनात रितू यादव को, सरेनी में तैनात दिक्षा को, डलमऊ में तैनात शिवेंद्र कुमार को, ऊंचाहार में तैनात राजकुमार को व अमावां में तैनात जगदीश शुक्ला को प्रतिकूल प्रविष्ट देकर दंडित किया है।

इसी तरह डीपीपीआरओ ने जगतपुर में तैनात मोहम्मद अहमद का, छतोह में तैनात सुबोध मौर्या को, ऊंचाहार में तैनात अभिषेक शुक्ला को, हरचंदपुर में तैनात नामिता तिवारी को, राही में तैनात सुधीर कुमार को, सलोन में तैनात प्रिंस सिंह को, सरेनी में तैनात अजय प्रताप को, खीरों में तैनात दिनेश कुमार को, शिवगढ़ में तैनात सतीश कुमार को, ालगंज में तैनत प्रभू दयाल को, अमावां में तैनात संजीव कुमार को, हरचंदपुर में तैनात प्रिया गौतम को, राही में तैनात प्रभाकर यादव को, सलोन में तैनात अविनाश कुमार को, डीह में तैनात सुमन सिंह को, छतोह में तैनात अनुराग को, खीरों में तैनात नीरज कटियार को, शिवगढ में तैनात प्रीती सोनकर को, सलोन में तैनात शिव शंकर सिंह, नरेंद्र कुमार को चेतावनी देते हुए सिंतबर माह का वेतन रोक दिया है। इन सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों के क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये डम्प है। डीपीआरओ सौम्यशील ने बताया कि किसी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पांच ग्राम विकास अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ने भी ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की है। डीडीओ ने दीनशाह गौरा के अलावल पुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी संतोष कुमर, अमावां की घूराडीह में तैनात चित्रांशू सिंह को, ऊंचाहार की अरखा में तैनात रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को, सलोन की ममुनी में तैनात अरविंद कुमार साहनी व राही की भांव में तैनात हंसराज सिंह को मध्यावधि विशेष प्रतिकूल प्रविष्ट देकर दंडित किया है। वहीं ऊंचाहार की कंदरावां में तैनात घनश्याम सिंह को, राही के बेलाखारा में तैनात पुप्पराज सिंह को, बछरवां की इचौली में तैनात वेद प्रकाश को, अमावां की रूपामऊ में तैनात नाहिद अनवर को, सलोन की धरई में तैनात कृष्ण कुमार पांडे को कठोर चेतावनी देते हुए सिंतबर माह का वेतन रोका है।