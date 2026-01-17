रायबरेली में दिनदहाड़े हत्या, लूट के इरादे से घुसे युवक ने शिक्षक की पत्नी को मार डाला

संक्षेप: रायबरेली में शिक्षक की पत्नी की दिनदहाड़े लूट के इरादे से घुसे युवक ने हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।

प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ककरिहा गांव के रहने वाले शिक्षक अभिनव तिवारी 38 वर्षीय पत्नी स्वप्निल तिवारी और नौ साल की बेटी के साथ रामजीपुर बस्तेपुर मोहल्ले में रहते थे। शिक्षक अभिनव तिवारी सलोन क्षेत्र के बिजवलिया गांव में स्थिति एक स्कूल में तैनात थे। शुक्रवार सुबह वह ड्यूटी के लिए घर से निकल गए और नौ साल की बेटी स्कूल चली गई। घर पर शिक्षक की पत्नी अकेली थी। करीब 11 बजे शिक्षक के गांव का ही रहने वाला उसका परिचित वैभव उनके घर पहुंचा। लूट के इरादे घर में घुसे आरोपी वैभव तिवारी पुत्र संतोष तिवारी महिला को किचन में देखकर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात व रुपयों की चोरी करने लगा।

यह देखकर शिक्षक की पत्नी ने विरोध करते हुए शोर मचाते हुए युवक से भिड़ गई। आरोपी युवक ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आते ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोग जब तक शिक्षक के घर अंदर जाते कि आरोपी वैभव तिवारी भागने लगा। मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा पड़ा था। जेवरात समेत अन्य आभूषण विखरे पड़े थे। शिक्षक की पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था।