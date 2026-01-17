रायबरेली में दिनदहाड़े हत्या, लूट के इरादे से घुसे युवक ने शिक्षक की पत्नी को मार डाला
रायबरेली में शिक्षक की पत्नी की दिनदहाड़े लूट के इरादे से घुसे युवक ने हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई।
यूपी के रायबरेली के रामजीपुरम बस्तेपुर मोहल्ले में प्रतापगढ़ के रहने वाले शिक्षक की पत्नी की दिनदहाड़े लूट के इरादे से घुसे युवक ने हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे मोहल्ले के लोगों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई। मौके पर जेवरात फैले मिले और अलमारी का ताला टूटा हुआ मिला।
प्रतापगढ़ जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ककरिहा गांव के रहने वाले शिक्षक अभिनव तिवारी 38 वर्षीय पत्नी स्वप्निल तिवारी और नौ साल की बेटी के साथ रामजीपुर बस्तेपुर मोहल्ले में रहते थे। शिक्षक अभिनव तिवारी सलोन क्षेत्र के बिजवलिया गांव में स्थिति एक स्कूल में तैनात थे। शुक्रवार सुबह वह ड्यूटी के लिए घर से निकल गए और नौ साल की बेटी स्कूल चली गई। घर पर शिक्षक की पत्नी अकेली थी। करीब 11 बजे शिक्षक के गांव का ही रहने वाला उसका परिचित वैभव उनके घर पहुंचा। लूट के इरादे घर में घुसे आरोपी वैभव तिवारी पुत्र संतोष तिवारी महिला को किचन में देखकर कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात व रुपयों की चोरी करने लगा।
यह देखकर शिक्षक की पत्नी ने विरोध करते हुए शोर मचाते हुए युवक से भिड़ गई। आरोपी युवक ने महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आते ही मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। लोग जब तक शिक्षक के घर अंदर जाते कि आरोपी वैभव तिवारी भागने लगा। मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा पड़ा था। जेवरात समेत अन्य आभूषण विखरे पड़े थे। शिक्षक की पत्नी का शव जमीन पर पड़ा था।
स्थानीय लोगों ने हत्यारोपी युवक को दबोच लिया
लोगों ने युवक को दबोच कर घटना की सूचना पुलिस को दी। हत्या की सूचना मिलते ही सीओ सिटी अरुण कुमार नौवहार और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी युवक वैभव तिवारी को हिरासत में ले लिया। घटना की खबर शिक्षक को दी तो वह घर पहुंचे। पत्नी का शव देखकर शिक्षक बदहवास होकर गिर पड़े। वहीं स्कूल से घर पहुंची नौ साल की बेटी का रो-रोककर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिक्षक की तहरीर पर पुलिस ने हिरासत में लिए गए आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओ में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।