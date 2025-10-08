UP Rae Bareli Dalit Hariom murder case, 4 more arrested, NSA imposed on all accused रायबरेली में दलित हरिओम हत्याकांड में ताबड़तोड़ ऐक्शन, 4 और अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा NSA, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
रायबरेली में दलित हरिओम हत्याकांड में ताबड़तोड़ ऐक्शन, 4 और अरेस्ट, सभी आरोपियों पर लगेगा NSA

यूपी के रायबरेली जिले में दलित हरिओम हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सभी आरोपियों पर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई करेगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:56 AM
यूपी के रायबरेली जिले में ऊंचाहार थाना क्षेत्र में हुए दलित हरिओम हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ ऐक्शन जारी है। पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में नौ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं पुलिस ने करीब 15 लोगों और चिन्हित किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने देर रात जारी किए गए बयान में बताया कि हरिओम हत्याकांड के मामले में पहले पांच आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मंगलवार की देर रात चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि घटना को मुकदर्शक बनकर देखने वाले मुख्य आरोपी सुख सागर अग्रहरि के साथ शिवम और पनाह देने वाले उनके एक रिश्तेदार के साथ लल्ली पासी को गिरफ्तार किया गया है।

वहीं लल्ली पासी के साथ रहने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। घटना की जांच में जुटी पुलिस टीम ने अब तक 10 से 15 लोगों की और पहचान की है। जल्द ही घटना में शामिल फरार चल रहे अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एसपी ने कहा कि हरिओम हत्याकांड में शामिल सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर और रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के साथ उन्हें सजा दिलाई जाएगी इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

चोर समझ कर पीटा था

आपको बता दें कि फतेहपुर के तारावती गांव के रहने वाले 38 वर्षीय हरिओम की बीते बुधवार रात को बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने चोर समझ कर पीट दिया था। वह अपने घर से पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़े थे। युवक की ससुराल ऊंचाहार कस्बे में थी। फतेहपुर के रास्ते पैदल ससुराल जा रहे युवक को रात हो गई। रात में वह गदागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक मानकर उसे रोक लिया था। भीड़ ने दलित युवक को पीट-पीट कर मार डाला था।

