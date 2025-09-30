यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में फर्जीवाड़ा, 7 का गलत चयन, जांच में DPO-CDPO दोषी

यूपी के रायबरेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच अधिकारियों ने तो जिला कार्यक्रम अधिकारी व सीडीपीओ सरेनी को भी दोषी करार दिया गया है। कार्रवाई के लिए संस्तुति दी गई है।

इसी तरह हरचंदपुर विकास खंड की छिबलामऊ केंद्र पर चयनित हुई आंगनबाड़ी कार्यकत्री कल्पना का चयन विधवा के स्थान पर किया गया। जबकि चयन के समय वह विधवा नहीं थी। डलमऊ विकास खंड के कुंडवल आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर चयनित की गयी आस्था गलत बीपीएल आय प्रमाण पत्र का उपयोग किया जबकि उनका प्रमाण पत्र पूर्व में ही निरस्त किया जा चुका था।

सलोन विकास खंड के केमूपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनाती पाने वाली आंगनबाडी कार्यकत्री आरती ने भी गलत बीपीएल श्रेणी के आय प्रमाण पत्र का, आशिकाबाद आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात की गई आरती , राही विकास खंड के लोधवारी आंगनबाड़ी केंद्र संख्या तीन में चयनित की गई शुभा बाजपेयी ने गलत बीपीएल श्रेणी के आय प्रमाण पत्र के आधार पर नौकी पायी। जबकि पूर्व में एसडीएम की ओर से इनको निरसत किया जा चुका है। जांच में चयनित सात आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का चयन गलत पाया गया है। जांच अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद सीडीओ ने सभी की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्रावली भेजी है। साथ ही चयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही की संस्तुति की गई है।