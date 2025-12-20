सोशल मीडिया पर पूर्वांचल के बाहुबलियों में 'गैंगवार', पुलिस की इन रील्स पर नजर

संक्षेप: कफ सिरप प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर पूर्वांचल के दो बाहुबलियों में ‘गैंगवार’ शुरू हो गई है। इनमें एक बाहुबली वर्तमान में विधायक है जबकि दूसरा बाहुबली पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रह चुका है। दोनों एक्स, फेस बुक और पॉडकास्ट पर एक दूसरे की राजनीति जीवन की बखिया उधेड़ रहे।

कफ सिरप प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर पूर्वांचल के दो बाहुबलियों में ‘गैंगवार’ शुरू हो गई है। इनमें एक बाहुबली वर्तमान में विधायक है जबकि दूसरा बाहुबली पूर्व सांसद व पूर्व विधायक रह चुका है। दोनों एक्स, फेस बुक और पॉडकास्ट पर एक दूसरे की राजनीति जीवन की बखिया उधेड़ रहे। बीच में ही पूर्वांचल के एक और बड़े बाहुबली के समर्थक भी सोशल मीडिया पर कूद पड़े हैं। इनके समर्थक भी अपने गुट के माफिया-बाहुबलियों को दूसरे से ज्यादा ‘पॉवरफुल’ बता रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महिला दरोगा ने सरे आम थप्पड़ जड़े थे... कफ सिरप प्रकरण में एक पूर्व सांसद के करीबी बर्खास्त सिपाही की गिरफ्तारी हुई। उसकी कोठी की भी खूब चर्चा हुई। इस मामले ने राजनीतिक गलियारे में भी खूब तूल पकड़ा। बस, इसी के बाद से पूर्व सांसद और उनसे छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले बाहुबली विधायक भी खुलकर सामने आ गए। एक पॉडकास्ट में इस बाहुबली ने कहा कि रील में कुछ भी दिखाते रहे...। यह भूल गए जब एक महिला दरोगा ने कई थप्पड़ जड़ कर बकैती निकाल दी थी...। ऐसी कई टिप्पणी सोशल मीडिया पर चल रही हैं।

पुलिस भी रख रही इनकी रीलों, इंटरव्यू पर नजर कफ सिरप प्रकरण के बाद कई बाहुबलियों की रील की बाढ़ सोशल मीडिया पर आ गई है। हर कोई खुद को बड़ा और निर्दोष बता रहे हैं जबकि दूसरे को आरोपी बता रहे हैं। पुलिस भी इन बाहुबलियों के सोशल मीडिया पर बयान व इंटरव्यू पर नजर रख रही है। वह इसके जरिए अपने रिकार्ड को भी दुरुस्त कर रही है

भीड़ पीटने लगी तो मैंने ही बचाया इस विधायक को पूर्व बाहुबली सांसद ने भी पॉडकास्ट पर कहा कि एक समय था, दोनों दोस्त थे। एक बार झगड़ा करने पर भीड़ इन्हें पीट रही थी। इनके दोस्त भाग निकले थे, तब वह ही इन्हें बचा कर लाए थे...। इन बाहुबली ने सपा मुखिया को लेकर भी बड़ी-बड़ी बातें कर डाली। इस पर सपा मुखिया ने भी खुलकर इनकी कई करतूतों पर टिप्पणी की।