यूपी लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ी, अब कितनी हो गई?
यूपी लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा बढ़ गई हे। योगी कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथासंसोधित) की धारा-3(8) के स्थान पर धारा-3 की उपधारा (8) (क) को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की आयु सीमा में फिर दो वर्ष की बढ़ोतरी का निर्णय किया है। लखनऊ में सोमवार को हुई योगी कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 (यथासंसोधित) की धारा-3(8) के स्थान पर धारा-3 की उपधारा (8) (क) को प्रतिस्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
इसके तहत लोकसेवा अधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा को 65 वर्ष से बढ़ा कर 67 वर्ष किए जाने तथा सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार पूर्व में अधिकतम आयुसीमा यही थी, जिसे घटा दिया गया था। एक बार फिर आयुसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए 3250 वर्ग मीटर मुफ्त भूमि
योगी सरकार ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थलैब और 50/100 बेड के क्रिटकल केयर ब्लाक बनाने के लिए मौजा में 3250 वर्ग मीटर नजूल भूमि मुफ्त देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य सरकार ललितपुर जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बना रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए भूमि की मांग की थी। मौजा ललितपुर में 1.416 हेक्टेयर नजूल भूमि है। यह भूमि नगर पालिका के खाते में दर्ज है। इसमें से 3250 वर्ग मीटर भूमि देने का फैसला किया गया है।
लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के ढेबर घाट पर पुल की लंबाई बढ़ेगी
उधर, योगी कैबिनेट ने लखीमपुरी खीरी में शारदा नदी के ढेबर घाट पर पुल की लंबाई को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह अकबरपुर-रायपुर गांव के बीच स्थित बेंटी-चांदीभानपुर-तंबौर मार्ग पर स्थित है।सेतु की निर्माणावधि में शारदा नदी की मुख्य धारा में अप्रत्याशित रूप से आए बदलाव के कारण कार्यस्थल पर एक नई धारा ढेबर की तरफ प्रवाहित होने लगी है। वहीं, शारदा नदी की मुख्य धारा बदलकर 980 मीटर ढेबर गांव की ओर विस्थापित हो गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी ने मॉडल का अध्ययन किया और पाया कि पुल को जनोपयोगी बनाने के लिए इसकी लंबाई लखीमपुर खीरी की तरफ 675 मीटर बढ़ा देनी चाहिए। अध्ययन से आए सुझाव के बाद सेतु का पुनरीक्षित लागत का आकलन करवाया गया। इसके बाद ढेबर घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक काम से संबंधित पुनरीक्षित खर्च को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब परियोजना पूरी होने में 228 करोड़ 76 लाख छह हजार रुपये का खर्च आएगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें